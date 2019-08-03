Отмывшие 1 млрд рублей сообщники Навального могут сесть на 7 лет

Москва, 3 августа. Сотрудникам так называемого Фонда борьбы с коррупцией и лицам, причастным к работе этой организации, грозит до семи лет лишения свободы за легализацию почти миллиарда рублей.

Эти деньги, по данным экспертов МВД, могли быть получены соратниками Навального от западных спонсоров. Известно, что сам блогер поддерживает связь с судимым экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и олигархом Михаилом Фридманом. Спонсором блогера является и частности международный преступник Уильям Браудер. За выделенные средства он заказал Навальному «мочить» российские компании.

Уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ СК РФ возбудил на основании поступивших из полиции материалов о легализации 1 млрд рублей. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК, а также лица, причастные к этой НКО, получили крупную сумму. Причем деньги были приобретены для них преступным путем.

Только с 2017 по 2018 год на счета подозреваемых в «Альфа-банке» поступило свыше миллиарда рублей. Чтобы владение деньгами выглядело законным соратники Навального пополняли свои счета через банкоматы. К примеру, Леонид Волков (экс-глава предвыборного штаба Навального) внес за раз почти 36 млн рублей, а Роман Рубанов (бывший директор ФБК) — 24 млн рубля.

В настоящее время следователи устанавливают всех участников преступления. Кроме того, следователи намерены найти источники получения преступных денежных средств.