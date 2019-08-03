Кричащие о будущем России «оппозиционеры» притащили на незаконный митинг в Москве малышей

Москва, 3 августа. Участники незаконного митинга в Москве пришли на нелегальную акцию с колясками, в которых сидят маленькие дети.

Оппозиционеры, несмотря на предупреждения властей о незаконности митинга, притащили с собой совсем маленьких детишек. При этом участники «шоу» оппозиции настолько увлеклись процессом, выкрикивая «Это наше будущее», что дети чуть не выпали из колясок, отметил «Пятый канал».

Не исключено, что соратники оппозиционеров приводят на опасное и совсем недетское мероприятие несовершеннолетних, чтобы кадры с незаконного митинга разлетелись по русофобским западным СМИ. Тем нее менее на кадрах видно, что правоохранители, создав руками цепь, находятся в нескольких метрах от семейной пары и действуют в рамках закона.

Напомним, незаконная акция в Москве организована оппозицией, которая требуют от властей зарегистрировать так называемых «независимых кандидатов» в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мосгоризбирком абсолютно законно отказал некоторым оппозиционерам, поскольку в их подписных листах было значительное количество недействительных подписей. Примечательно, что еще до проверки документов в Сети появились видео, где «активисты» рисуют подписи избирателей в пользу оппозиционеров.