Зеленский придумал, как заманить иностранцев лечиться на Украине

Львов, 3 августа. Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визы с рядом стран, чтобы развить медицинский туризм в стране. Об этом глава государства заявил в ходе своей поездки в Львовскую область.

О каких именно странах идет речь, он уточнять не стал. По словам президента, вопрос развития медицинского туризма на Украине очень актуален, поскольку сегодня за границу на лечение выезжает в три раза больше человек, чем приезжает.

«Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим. Это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы», — цитирует Зеленского «Укринформ».

Ранее Зеленский поблагодарил бога за то, что его семью лечит не и. о. главы Минздрава страны Ульяна Супрун. Он также напомнил прозвище чиновницы, которую на Украине называют «доктор смерть». Деятельность и. о. министра уже неоднократно вызывала нарекания у депутатов. В частности, украинские медики сообщили, что из-за фактического отсутствия профилактики в стране разрастается эпидемия кори. По вине Супрун на начало марта многие украинские больницы и поликлиники остались без лекарств.