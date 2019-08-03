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Американский военный самолет провел разведку у крымского побережья

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Американский военный самолет провел разведку у крымского побережья

Симферополь, 3 августа. Самолет радиоэлектронной разведки Военно-морских сил США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел полет вдоль берегов Крымского полуострова, согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar.

Воздушное судно под номером 156511 вылетело с авиабазы Суда-Бей, расположенной на греческом острове Крит, и около 11.15 по московскому времени начало разведывательный полет вблизи черноморского побережья России.

Отметим, что это далеко не первый случай появления американских разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) у берегов и границ России. Так, в начале мая американский БЛА ВВС RQ-4B Global Hawk совершил полет вблизи черноморского побережья Краснодарского края и Крымского полуострова, сообщает «ФедералПресс».

Также вечером 2 июля стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США провел разведку у западной границы России, пролетев между Калининградской областью и Белоруссией. Отмечается, что американский беспилотник-разведчик поднялся в воздух с авиабазы, расположенной в Италии. Кроме того, в конце июля два американских самолета провели разведку у крымских берегов.

Напомним, Минобороны РФ призывало Пентагон прекратить подобные разведывательные операции, однако американские военные игнорируют эти призывы.

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Источник: Plane Radar
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