Американский военный самолет провел разведку у крымского побережья

Симферополь, 3 августа. Самолет радиоэлектронной разведки Военно-морских сил США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел полет вдоль берегов Крымского полуострова, согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar.

Воздушное судно под номером 156511 вылетело с авиабазы Суда-Бей, расположенной на греческом острове Крит, и около 11.15 по московскому времени начало разведывательный полет вблизи черноморского побережья России.

11:15 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США????????, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит????????,

производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России????????. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 3, 2019

Отметим, что это далеко не первый случай появления американских разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) у берегов и границ России. Так, в начале мая американский БЛА ВВС RQ-4B Global Hawk совершил полет вблизи черноморского побережья Краснодарского края и Крымского полуострова, сообщает «ФедералПресс».

Также вечером 2 июля стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США провел разведку у западной границы России, пролетев между Калининградской областью и Белоруссией. Отмечается, что американский беспилотник-разведчик поднялся в воздух с авиабазы, расположенной в Италии. Кроме того, в конце июля два американских самолета провели разведку у крымских берегов.

Напомним, Минобороны РФ призывало Пентагон прекратить подобные разведывательные операции, однако американские военные игнорируют эти призывы.