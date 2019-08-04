Пенсионеры получат дополнительную социальную поддержку. Политика недели. ФАН-ТВ

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума для пенсионеров России. Теперь эти показания напрямую связаны с размером дополнительной социальной поддержки пожилого человека, проживающего в регионе. В соответствии с принятым проектом в 13 субъектов направят дополнительные 4,3 млрд рублей — эта сумма позволит увеличить общий доход для почти 445 тысяч неработающих пенсионеров.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.

Надбавки к пенсиям пересчитали после оглашения послания президента России Федеральному собранию. Владимир Путин поручил «немедленно устранить» ситуацию, возникшую при индексации пенсий, когда пожилые люди перестают получать социальную доплату. Президент отметил, что властям необходимо довести пенсию до прожиточного минимума, и только после этого индексировать ее. Сейчас федеральные соцдоплаты получают примерно 4 млн пенсионеров в размере около 2000 рублей. Региональные доплаты, а это почти 5000 рублей, выплачиваются в 16 субъектах страны более чем 2,5 млн пенсионеров.

Теперь расчет будет производиться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум по стране. Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета величины регионального прожиточного минимума пенсионеров. Документ должен исключить случаи необоснованного его занижения.

«Мы направляем дополнительные 4,3 млрд рублей в 13 субъектов на выплаты региональных социальных доплат к пенсии неработающих пенсионеров. Я напомню, что размер социальных доплат тесно связан с уровнем прожиточного минимума в регионе для пенсионеров. В 2019 году он составил 8 846 рублей в среднем по России. Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату к пенсии, таким образом, доход пожилых людей увеличивается до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. В 13 регионах размер прожиточного минимума для пенсионера выше общероссийского, в том числе потому, что там просто дороже жизнь, больше денег уходит на лекарства или на продукты. Чтобы повысить доходы пенсионеров, в законодательство были внесены изменения. С апреля этого года установлен новый порядок подсчета дохода, то есть общей суммы материального обеспечения пенсионера. И для выплат региональных социальных доплат потребовались дополнительные средства, это позволит увеличить общий доход для почти 445 тысяч неработающих пенсионеров, которые проживают в регионах», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

«К сожалению, в нашей стране региональные власти имели возможность до сих пор определить размер пенсий в регионе, доплаты к этим пенсиям. В результате получалось, что в одном регионе пенсия больше, в другом регионе меньше, что, на мой взгляд, совершенно неправильно, потому что у нас единая пенсионная система, единая страна, соответственно, правила определения пенсии должны быть одинаковыми. Сейчас сделана такая попытка. Хорошо, но мало, надо двигаться в сторону увеличения пенсий и не только увеличивать пенсии в регионах, давая возможность или наоборот запрещая регионам уменьшать или не увеличивать эти доплаты, но доделать все, чтобы в федеральном центре росло базисное пенсионное обеспечение, которое должно делать жизнь наших граждан все лучше», — считает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Украинский суд санкционировал арест российского танкера Neyma вместе со всеми документами, которые были найдены на борту судна во время обыска. Об этом во вторник заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. На прошлой неделе Служба безопасности Украины задержала российский танкер, который, как полагают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Украинская сторона почти сразу отпустила российских моряков, которые были на танкере, однако само судно оставила как вещдок.

За неделю после произошедшего политтехнологи и эксперты смогли изучить ситуацию и дать по ней комментарии. Они сходятся во мнении, что все случившееся провокация не только против России, но и против нового президента Украины Владимира Зеленского. Инцидент с танкером стал возможен из-за того, что Зеленский пока не контролирует среднюю нишу силовиков. А она в свою очередь боится, что не сможет удержаться у власти, поэтому устраивает провокации против Зеленского.

«Очень хорошо, что украинские спецслужбы начали действовать против тех, кто захватил моряков в ноябре прошлого года», — отметил украинский политолог Денис Богуш.

Эксперт считает, что Военная прокуратура и ее глава Анатолий Матиос, МВД во главе с Арсеном Аваковым и правительство с Владимиром Гройсманом хотят остаться во власти. Однако все понимают, что сохранить свои посты им не удастся. Богуш уверен, что случай с танкером может иметь последствия для Украины. А российский политический деятель Николай Стариков заявил, что ему «совершенно все равно против кого эта провокация во внутриукраинской борьбе пауков в одной банке», Россия должна незамедлительно предпринимать свои действия, чтобы прекратить провокации в свою сторону.