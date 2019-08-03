«Оппозиция» потерпела крах, не собрав людей на незаконном митинге в Москве

Москва, 3 августа. Оппозиция не смогла собрать людей на свой незаконный митинг в Москве в субботу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По информации ГУ МВД России по Москве, в нелегальной акции оппозиции участвуют порядка 350 человек. Отмечается, что полиция задержала 30 человек за нарушения общественного порядка.

Напомним, оппозиционеры призывали своих сторонников выйти на улицы Москвы в субботу. Как отмечали многие эксперты, оппозиционеры хотят с помощью незаконных митинга надавить на Мосгоризбирком, который ранее отказал ряду так называемых «независимых кандидатов» в МГД. Причиной отказа стало огромное количество недействительных подписей избирателей в подписных листах. Кроме того, при проверке документов нашлись «мертвые души»: давно умершие люди, которые якобы оставили подпись за псевдокандидатов.

В прошлую субботу участники незаконной акции устраивали провокации и беспорядки, бросали в полицейских бутылками и распыляли против них газ. Правоохранители в свою очередь действовали аккуратно: находили провокаторов в толпе и выводили их. Сотрудники полиции защищали граждан от обезумевшей оппозиции и обеспечивали безопасность.