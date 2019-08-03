Глава Пентагона хочет «как можно скорее» разместить ракеты средней дальности в Азии

Вашингтон, 3 августа. Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение средней дальности в Азии, сообщило агентство Reuters.

Такое заявление было сделано Эспером на следующий день после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы бы хотели сделать это как можно скорее», — сказал Эспер.

По его словам, лучшим вариантом стало бы размещение ракет в течение нескольких месяцев, однако «такие дела обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу».

Напомним, в пятницу было прекращено действие ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов. Вашингтон свои действия объяснил отказом Москвы выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, как считает американская сторона, нарушают соглашение. Москва отвергала обвинения и подчеркнула, что технические характеристики 9М729 находятся в пределах допустимых договором параметров.

В феврале американский лидер Дональд Трамп объявил, что США в одностороннем порядке выходят из ДРСМД. Москва ответила зеркально на действия Вашингтона. Россия объявила о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД.