В ГД рассказали, как США и Турция пытаются использовать курдов в своих интересах в Сирии

Мировое сообщество игнорировало факт существования курдского народа, пока в Сирии не началась гражданская война. Причиной конфликта стала так называемая «арабская весна», ситуация обострилась в 2011 году. Что же привело к этому?

В Сирии курды населяют северные и северо-восточные районы. На курдском языке их место проживания называется «Рожава» — «Запад», поскольку Сирийский Курдистан занимает западную часть территорий, населенных курдами. И хотя сирийские и иракские курды имеют языковые и обрядовые различия, они всегда воспринимали себя одним, пусть и разделенным народом.

Территория «Рожавы» делится на три кантона, каждый из которых имеет собственные советы самоуправления. Флаг Рожавы — желто-красно-зеленый триколор, а в делопроизводстве используются три языка — курдский, арабский и ассирийский (новоарамейский).

«До 2011 года в Сирии проживало около полумиллиона курдов, из которых почти 300 тысяч не имели сирийского гражданства. Это сказывалось на их социальном и экономическом положении», — пишет пользователь Facebook Rawad Zaki.

Автор напоминает, что изначально курды были силой, которая могла противостоять террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ). Вследствие этого в их умах зародилась идея о том, что они могут создать собственное государство.

Турция захватила земли в «Рожаве» и не собирается их отдавать, договариваясь с США о создании буферной зоны на севере страны. Вашингтон в свою очередь хотел бы забрать себе энергетические ресурсы, то есть нефть, огромными запасами которой обладает Восточная Сирия. Поэтому турецкие и американские власти будут использовать все имеющиеся возможности, чтобы добиться своей цели, в том числе союзников по НАТО.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Александр Шерин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, как США удается использовать курдов в своих целях.

«Это обусловлено тем, что нужна сплоченная одной идеологией нация. Цель любого народа — это получение собственного государства, и нет ничего выше этой цели. Чем более бескомпромиссными являются эти люди, тем проще использовать их в своих целях, прежде всего экономических, которые существуют у Соединенных Штатов Америки. Мы же прекрасно понимаем, что Турция некогда была мощной Османской империей. И нынешняя Сирия, и многие другие территории входили в состав Османской империи», — рассуждает российский политик.

По его словам, Анкара хотела бы создать курдскую автономию именно на территории Сирии.

«Проблема заключается в том, что курды — это тот народ, который не имеет собственного государства. И я думаю, здесь очень много совпадений. Турция была бы не против отнять часть территории Сирии, на которой она могла бы разместить курдов», — продолжает законодатель.

Давление на курдов осуществляется сразу с двух сторон: со стороны Соединенных Штатов Америки и со стороны Турции.

«Война, которая имеет место в Сирии — хороший повод под благовидным предлогом, вооружив этих людей, втянуть их в этот конфликт. Без доброй воли Турции курды не могут получить территорию для собственного государства. В этом плане они будут постоянно шантажируемыми. Американцам невыгодно, чтобы курды получили эту территорию, потому что в этом случае они лишатся раздражителя для Турции. Американцам нужно, чтобы они держали своих партнеров, как говорится, в черном теле. Туркам хотелось бы, чтобы у них была возможность потешить свои имперские амбиции, чтобы никакие процессы на территории Сирии без них бы не протекали, чтобы они могли на них влиять. И параллельно неплохо было бы выдавить курдов на территорию Сирии. Но для этого, опять же, необходимо расчленение Сирийской Арабской Республики в нынешнем ее составе», — говорит собеседник ФАН.

В заключение российский парламентарий отметил, что Турция никогда не пойдет на то, чтобы предоставить автономию курдам на собственной территории, и будет пытаться использовать вооруженный конфликт в САР, чтобы решить свои проблемы.

«Проблема курдского народа могла бы быть решена только получением автономии на территории Турции. Но турки не хотят этого делать, естественно, заставить их никто не может, поэтому этот вопрос будет периодически всплывать. Это — проблема, боль курдского народа, их всегда будут использовать американцы или турки в своих интересах», — резюмировал Александр Шерин.

1 Организация запрещена на территории РФ.