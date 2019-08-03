Будущих «слуг народа» заставили разуться перед встречей с Зеленским

Киев, 3 августа. Будущих депутатов от партии «Слуга народа» разули перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Процедура попала на видео и уже опубликована в Сети.

Инцидент произошел в отеле Rixos в городе Трускавец Львовской области, куда будущие депутаты прибыли на тренинг. На входе в отель были установлены рамки.

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2019

Дежурящая тут же охрана требовала у всех входящих в здание открыть сумки и даже снять обувь, сообщают местные СМИ. Более того, в центре города взрывотехники проверили даже канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов.

Депутатов партии Зеленского начали обучать в конце июля. К слову, стоимость одной ночи проживания в Rixos составляет от 3,6 тыс. гривен (8,9 тыс. рублей). Проживание, как и обучение, будущим «слугам народа» полностью оплачивает партия власти. По итогам курса каждый из них получит личную стратегию, несколько законодательных инициатив, а также план их внедрения.

Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 100% бюллетеней ЦИК страны заявила, что партия Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов.

В Раду также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», движение экс-премьера страны Юлии Тимошенко «Батькивщина», а также партия «Голос» лидера «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.