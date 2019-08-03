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Организаторы незаконной акции в Москве рассчитывали на столкновения с полицией

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Организаторы незаконной акции в Москве рассчитывали на столкновения с полицией

Москва, 3 августа. Организаторы состоявшегося 27 июля несанкционированного митинга в Москве изначально рассчитывали на столкновения с полицией. Об этом в субботу заявил глава Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, подобные мероприятия проводятся исключительно ради массовых беспорядков и к выборам в Мосгордуму не имеют никакого отношения.

«Нужно было продемонстрировать, кто является фронтменом и, соответственно, кто способен выводить людей на площади. К политическим целям участия в выборах в Мосгордуму это мероприятие никакого отношения не имело», — пояснил Данилин RT.

Напомним, что 27 июля оппозиция провела в Москве несанкционированную акцию в поддержку кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Митинг закончился массовыми беспорядками — провокаторы атаковали полицию, забросав ее бутылками с водой и распылив слезоточивый газ. По итогам этой акции почти 90 участников митинга получили административный арест, 332 человека — штрафы, двое — обязательные работы.

После этого Либертарианская партия России анонсировала еще один незаконный митинг. От предлагаемого московской мэрией варианта выйти на проспект Сахарова она отказалась. Без провокаций тоже не обошлось. Неизвестные, как и в прошлую субботу, распылили газ в сторону стражей правопорядка.  Полиция уже начала задерживать нарушителей порядка.

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