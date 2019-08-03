ЛНР обратилась к гарантам минских соглашений с просьбой остановить обстрелы ВСУ в Донбассе

Луганск, 3 августа. Заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока обратилась к гарантам минских соглашений с просьбой остановить обстрелы ВСУ в Донбассе.

Сорока напомнила, что с 21 июля в Донбассе действует новое летнее перемирие. Однако «четкая и ясная формулировка», вероятно, оказалась непонятна Киеву. В качестве примера дипломат ЛНР привела обострение военной обстановки в Дебальцево накануне.

Украинский снайпер в районе Логвиново застрелил бойца ЛНР. Спустя час ВСУ открыли минометный огонь по поселку, заметила она. В этот же день украинская армия обстреляла Лозовое из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских орудий.

«Отвод вооружения, разминирование территорий, соблюдение тишины, но только с нашей стороны, — констатировала Сорока. — В одностороннем порядке. Украина продолжает совершать военные преступления, обстреливая наши территории».

Дипломат ЛНР обратилась к международным организациям и международному сообществу с требованием дать оценку действиям Украины.

«Что это? Это неспособность президента Украины контролировать свою армию? Или саботаж, направленный на срыв минских соглашений и всех договоренностей, которые были раннее достигнуты? — поинтересовалась она. — Мы требуем дать оценку действиям вооруженных силы Украины. Мы требуем их остановить. Мы хотим понять, что на самом деле происходит на территории Украины. Мы хотим услышать это от гарантов минских соглашений».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Некоторые регионы Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская Народные Республики — отказались признать новое руководство страны. Киев в ответ начал силовую операцию на юго-востоке. По данным ООН, за время гражданской войны на Украине в Донбассе погибли более 13 тысяч человек.