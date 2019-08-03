Оппозиция пытается нарушениями закона спровоцировать власть на насилие, заявил Марков

Москва, 3 августа. Организаторы несанкционированных митингов в Москве сознательно нарушают закон, чтобы добиться столкновений с полицией. Так называемой оппозиции нужна кровь, которая станет поводом для «оранжевой революции», заявил директор Института политических исследований, депутат Госдумы РФ пятого созыва Сергей Марков.

По мнению эксперта, незаконную акцию так называемой оппозиции нельзя считать митингом.

«Планируется вовсе не митинг, планируются массовые беспорядки», — отметил Марков.

Директор Института политических исследований уверен, что провокаторы продолжат и дальше организовывать несанкционированные акции, поскольку им необходимо нарушать закон, чтобы расшатать ситуацию.

«Они специально нарушают закон, для того, чтобы либо спровоцировать власть на насилие, либо добиться, чтобы власть закрывала глаза на нарушение закона. Ну и тогда все покатится, это они хорошо знают на примере Украины», — сказал эксперт.

Отметим, что так называемая оппозиция сама подтверждает слова Маркова, выбирая неправомерные методы там, где могла бы действовать в рамках закона. Напомним, организаторы несанкционированных акций пытаются добиться регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы представителей так называемой оппозиции, которых Мосгоризбирком на законных основаниях исключил из предвыборной гонки. Основанием для отказа стали незаконные махинации с подписями. Вместо того, чтобы добиваться своего правомерными способами, например, обратившись в суд, так называемая оппозиция предпочитает устраивать провокации и массовые беспорядки.

Кроме того, организаторы незаконной акции могли провести 3 августа согласованный митинг на проспекте Сахарова, ведь власти Москвы были готовы предоставить им эту площадку. Однако так называемая оппозиция снова пошла против закона, заявив, что данный вариант ее не устраивает.

Как считает Сергей Марков, целью массовых беспорядков является вовсе не регистрация кандидатов в Мосгордуму, а политическая дестабилизация и попытки перехода к формату российского майдана с целью устроить государственный переворот.

«Сейчас они будут бросать молодежь под дубинки Росгвардии и ждать, пока кто-нибудь погибнет. Им нужна кровь — кровь невинного агнца на алтарь раскручивания спирали государственного переворота», — заявил эксперт.

Марков убежден, что так называемые оппозиционеры продолжают нарушать закон в рамках своего особого плана.

«Они считают, что нужно бить, бить и бить в эти ворота. Они не хотят войти в эти ворота, они хотят их сломать», — сказал эксперт «ПолитРоссии».

Отметим, что с мнением Маркова согласен общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко. Он заявил, что представители так называемой оппозиции «считают людей за пушечное мясо, которое должно быть расходным материалом их поганой либеральной революции».

Ранее глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов подчеркнул, что правоохранители обеспечат гражданам необходимую защиту во время незаконного митинга 3 августа. Он заявил, что силовики не позволят провокаторам портить настроение москвичам.

Напомним, предыдущая несанкционированная акция так называемой оппозиции прошла в Москве 27 июля. Отметим, что во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полицейских, а также избили сотрудника правоохранительных органов и закидали ОМОН бутылками.

Во время несанкционированной акции, прошедшей 27 июля, правоохранители задержали более 1300 человек. После незаконного митинга Следственный комитет возбудил уголовные дела, нескольких фигурантов которых суд уже отправил в СИЗО.