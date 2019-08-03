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Полиция оттеснила участников незаконного митинга к Цветному бульвару

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Полиция оттеснила участников незаконного митинга к Цветному бульвару

Москва, 3 августа. Полиция призвала участников несогласованного митинга в Москве разойтись и не мешать проходу обычных граждан.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов начали задержания нарушителей, а ОМОН тем временем оттеснил толпу в сторону Цветного бульвара, сообщает РИА Новости.

Отметим, что накануне бежавший из России в ЕС блогер Дмитрий Иванов, известный как Камикадзе Ди, призвал участников незаконного митинга в Москве к экстремизму и открытым столкновениям с полицией. Он дал подробные инструкции, как нападать на стражей правопорядка, устраивать беспорядки и блокировать движение транспорта.

Московская полиция в свою очередь заявила, что будет оперативно реагировать на нарушения и принимать все необходимые для обеспечения правопорядка меры в рамках закона.

Примечательно, что это уже второй незаконный митинг в Москве за две недели. В прошлую субботу оппозиция также провела несанкционированную акцию, в ходе которой провокаторы нападали на полицейских, швыряясь в них бутылками с водой и распыляя слезоточивый газ.

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