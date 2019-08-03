Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

«Оппозиция» применила газ против полиции на незаконном митинге в Москве

309
0 Оставить комментарий

«Оппозиция» применила газ против полиции на незаконном митинге в Москве

Москва, 3 августа. Участники незаконной акции в Москве распылили газ против сотрудников полиции, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей. 

По словам журналиста, провокаторы распылили газ из баллона против полиции на Пушкинской. 

Стоить отметить, что в прошлую субботу оппозиционеры также применяли газ в отношении сотрудников правоохранительных органов. 

Незаконная акция представителей оппозиции проходит в центре Москвы в субботу. Оппозиционеры требуют зарегистрировать своих так называемых «независимых кандидатов» в качестве кандидатов в депутаты на выборы в Мосгордуму. Примечательно, что незарегистрированные кандидаты попались на фальсификации подписей избирателей, кроме того, в их подписных листах содержатся имена давно умерших людей. 

Оппозиционеры провели 27 июля нелегальную акцию. Они призывали своих сторонников участвовать в несанкционированной акции, тем самым подвергая их опасности. Провокаторы устраивали на улице города беспорядки, бросали бутылки и другие опасные предметы в правоохранителей. Стоит отметить слаженную работу полицейских, которые обеспечивали безопасность граждан и защищали россиян от неадекватных действий оппозиции. Московские полицейские заверили, что будут следить за порядком в городе и не позволят провокаторам испортить россиянам настроение.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров