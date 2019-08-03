Либералы затыкают рты представителям патриотических сил на митинге в Петербурге. ФАН-ТВ

Российского общественного деятеля, писателя Николая Старикова сбросили со сцены во время согласованной акции на площади Ленина в Санкт-Петербурге. Публицист заявил, что представители «оппозиции» не дают высказаться никому, кроме своих сторонников, а также применяют физическую силу против всех, кто не согласен с их политическими лозунгами.

«Проходит очередная информационная провокация, со сцены обращаются, я готов высказаться, ответить — не дают слово. При этом обещали слово в прошлый раз, сейчас опять обещают слово и его не дают. Меня вытолкнули со сцены, использовав физическую силу. Мы пришли с коллегами на открытый митинг, вместо этого: насилие, обман, обещания, которые не исполняются. Эти люди еще хотят в Петербурге заниматься политикой? Что они сделали для города? Ничего», — сообщил писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Напомним, на площади Ленина в Петербурге проходит акция, посвященная выборам в Мосгордуму. Прокуратура Петербурга перед митингом напомнила об ответственности за участие и организацию несогласованных акций, отметив, что попытки провокаций, беспорядков и нарушений безопасности будут пресекаться.