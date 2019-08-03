Эксперт предложил привлекать митингующих в Москве провокаторов по уголовным статьям

Москва, 3 августа. Организаторы несанкционированного митинга в Москве не только нарушают Административный кодекс России, но и конституцию страны. Об этом в субботу заявил президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин.

Он обратил внимание на то, что из-за оппозиции пришлось перекрывать улицы в самом центре Москвы, что создало неудобства для простых москвичей и туристов. А это уже попадает под статью основного закона страны, которая гласит, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

«Из-за того, что сейчас идут протесты со стороны оппозиции, страдают простые горожане. В столице перекрываются главные центральные площади, что утрудняет проход туристов и москвичей к местным достопримечательностям, к метрополитену», — пояснил Самонкин NewInform.

Эксперт призвал власти Москвы и правоохранительные органы проводить более жесткую риторику в отношении подобных нарушителей и привлекать их к ответственности не только по статьям Административного, но и Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее власти Москвы согласовали Либертарианской партии России митинг на проспекте Сахарова. Однако ЛПР отказалась от предложенного варианта и анонсировала незаконный митинг на Лубянке, где находится офис ФСБ.

По словам экспертов, отказ оппозиции свидетельствует о том, что ей не важен конструктивный диалог, ей нужны столкновения с полицией и задержания, которые попадут на камеру представителей западных СМИ. Тем не менее, считают политологи, полиция будет действовать в рамках закона и задерживать лишь настоящих провокаторов.