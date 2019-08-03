Незаконные митинги нарушают право москвичей на свободу передвижения, заявил Милонов

Москва, 3 августа. Организаторы незаконных митингов нарушают право москвичей на свободное передвижение по городу. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

По словам политика, две-три тысячи человек, которые обычно выходят на несанкционированную акцию, являются немногочисленной группой людей для столицы и находятся в пределах «белого шума». При этом так называемые оппозиционеры создают значительный дискомфорт гостям и жителям города, мешая их передвижению по Москве.

Милонов отметил, что организаторы и участники незаконных митингов нарушают 17 статью Конституции РФ, в которой говорится, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Однако перекрытие дорог, к которому призывают организаторы несанкционированной акции, мешает работе общественного транспорта и создает значительные проблемы для организации безопасного движения в столице.

«Проведение сборищ в неподготовленных для этого местах является безусловным нарушением прав и свобод других лиц <…> Мы не благодарны оппозиции за их шествия», — заявил Милонов.

Также депутат возмутился тем фактом, что «меньше 1% людей считают себя вправе доставлять серьезное неудобство остальным 99%, осложняя их передвижение по столице».

«Они могли бы спокойно организовать свой митинг на цивилизованных условиях, никто же не мешает им выступать, стоять с плакатами и обмениваться мнениями на различных площадках города. Но это не их цель: в погоне за хайпом «оппозиция» готова не считаться с мнениями других горожан», — сказал депутат в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Ранее глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов подчеркнул, что правоохранители обеспечат гражданам необходимую защиту во время незаконного митинга 3 августа. Он заявил, что силовики не позволят провокаторам портить настроение гостям и жителям города.

Отметим, что председатель президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой ранее напомнил об уголовной ответственности за участие в несанкционированной акции. Он подчеркнул, что провокаторы, перекрывающие дороги, могут даже стать причиной смерти человека, к которому не успеет скорая помощь из-за помех в движении.

Напомним, предыдущий несанкционированный митинг так называемой оппозиции прошел в Москве 27 июля. Во время незаконной акции участники также пытались воспрепятствовать нормальному движению транспорта в столице, перекрыв Садовое кольцо, однако полиции удалось остановить провокаторов.

Во время несанкционированной акции, прошедшей 27 июля, правоохранители задержали более 1300 человек. После незаконного митинга Следственный комитет возбудил уголовные дела, нескольких фигурантов которых суд уже отправил в СИЗО.

Отметим, что организаторы незаконных митингов пытаются шантажировать избирательные комиссии, правомерно отказавшиеся регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы граждан, предоставивших сфальсифицированные подписи.