Москва, 3 августа. Организаторы несанкционированного митинга в Москве намеренно отправляют своих соратников на амбразуру, прекрасно понимая, к каким последствиям могут привести их призывы и провокации, ради отличной картинки для западной прессы.

Оппозиция, которая своими провокациями не добилась смены решения для своих так называемых «независимых кандидатов», вновь вывела своих единомышленников на незаконную акцию. Главные организаторы прошлого нелегального митинга были задержаны, и теперь они не смогут выйти на очередную акцию.

Тем не менее зачинщики прошедшего 27 июля митинга продолжают призывать своих единомышленников выйти на улицы. Они фактически призывают «идти на бойню, разжигая ненависть к правоохранительным органам», отметил «ПолитЭксперт». Это отчетливо проявляется в решении отказаться от предложенного московскими властями места для проведения акции на проспекте Сахарова. Судя по всему, оппозиционерам нужны столкновения и задержания, к которым приводят действия некоторых провокаторов из толпы.

Кроме того, либеральная общественность решила поменять тактику проведения своего мероприятия. Представители оппозиции призывают людей собираться не в одном месте, а в разных точках. Это затруднит работу полиции и даст простор для действий провокаторов.

Инициаторы незаконных митингов прекрасно понимают, что на акции возникнут столкновения, задержания и беспорядки. Однако их не беспокоит, что они призывают, даже фактически заставляют, людей нарушать закон. Эта ситуация демонстрирует, что оппозиции нужен лишь хаос и резонансные события, чтобы в дальнейшем западная пресса смогла подать материал под своим соусом, показывая, «бесчинства» правоохранителей, не разбираясь в причинах задержания и не показывая поведение агрессивно настроенных участников акции.

Оппозиционеры стали призывать людей участвовать в незаконных акциях после того, как так называемые «независимые кандидаты» не были допущены к выборам в МГД из-за фальсификации подписей избирателей. Еще до окончания приема документов в Сети появились видеоролики, на которых показана работа фабрики по рисовке подписей избирателей. Группа «активистов» рисовала подписи в пользу лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь и соратника скандального блогера Алексея Навального Ильи Яшина.