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Вооруженных участников незаконного митинга задержали в Москве

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Вооруженный участник незаконного митинга задержан в Москве

Москва, 3 августа. Во время незаконного митинга в Москве были задержаны люди с оружием, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вооруженные люди находились среди участников несанкционированного митинга в районе Китай-города.

«И потом эти люди будут говорить про мирный митинг, на котором ничего такого не планировалось», — пишут авторы телеграм-канала «Контрора», прикрепляя фото изъятых правоохранителями «трофеев».

Вооруженных участников незаконного митинга задержали в Москве

Источник ФАН подтвердил задержание вооруженных людей на митинге.

В центре Москвы 3 августа проходит несанкционированный митинг, который организовали недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты — сторонники блогера Алексея Навального. Одну из них — Любовь Соболь — задержали на выходе из штаба на Рождественском бульваре за третье административное нарушение общественного порядка.

Оппозиционеры призвали жителей Москвы к беспорядкам из-за якобы нарушения их прав. При этом они не уточнили, что отказ в регистрации был законно обоснован: число подделанных документов в их подписных листах превышало допустимые 10%.

Начальник главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов в свою очередь напомнил москвичам и гостям города, что за участие в несогласованных публичных мероприятиях предусмотрена ответственность. Столичные полицейские заверили, что будут следить за порядком в городе и не позволят провокаторам портить людям настроение.

 
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