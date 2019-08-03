Сирия, 3 августа. САА отбила атаку «спящих ячеек» ИГ1* в Дейр-эз-Зоре. В Алеппо взорван автомобиль. В Хаме САА ведет ответный огонь по позициям радикалов «Джейш аль-Изза». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1»: напало на конвой сирийских военнослужащих в пустынном районе Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия» (ССА): разминировала на севере Алеппо один автомобиль и выясняет детали подрыва другого.

Курды: в Хасаке обыскивают дома местных жителей, в Ракке усиливают меры безопасности.

ВС Турции: провели воздушную разведку с помощью беспилотника в Алеппо и Идлибе, в Хасаке задержали двух курдских ополченцев.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо в городе Аль-Баб на дороге была взорвана бомба, как сообщает новостной портал Halab Today TV. Пострадало девять человек. Так называемая военная полиция «Сирийской свободной армии» (ССА) оцепила район и проводит расследование инцидента. Ни одна из группировок пока что не взяла на себя ответственность за взрыв. Детали уточняются. «Силы безопасности» боевиков ССА также обезвредили бомбу, заложенную в машине полевого командира в городе Джараблус, как сообщает новостное агентство Masar Press Net.

Турецкий беспилотник провел воздушную разведку в районах Алеппо и Идлиба, как сообщил Twitter-канал NDE.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается о нападении террористов «Исламского государства» на объекты Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Аз-Забари в восточной части провинции, как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24. Нападение было отражено. Местные сообщали о звуках перестрелки, которые были слышны в течении часа около деревни. Тем не менее данных о потерях среди сирийских военнослужащих не поступало. Напомним, что часть террористов «Исламского государства» из состава «спящих ячеек» скрываются в пустынной местности Бадия аш-Шам.

Агентство Orient News передало обновленные данные о вчерашнем аресте Вадда Аль-Дайри — члена совета Дейр-эз-Зора. Вчера он был арестован курдской «милицией» «Асайиш» на востоке региона. Аль-Дайри занимался государственными финансами как член гражданского совета провинции. В ходе внутреннего расследования было установлено, что он будто бы присвоил себе средства на общую сумму 40 миллионов сирийских лир (эквивалентно пяти миллионам рублей).

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) развернули кордон безопасности вокруг промышленного района на востоке города Ракка. Причины усиления мер безопасности не сообщаются, но можно предположить, что укрепление действующих контрольно-пропускных пунктов и строительство новых блокпостов связано с серией подрывов, которые были совершены в центре города и в пригороде и были нацелены на патрули SDF и их штаб-квартиры. Два курдских бойца были застрелены неизвестными боевиками в деревне Аль-Кальта на севере провинции, как передает источник в сети Twitter (@XXVII27). В нападении уже обвинили террористов ИГИЛ.

По данным портала Step News Agency, крупный конвой бронетехники для SDF от международной коалиции прибыл в города Кобани и Айн-Исса.

Провинция Хама

По данным источника Twitter Rana Alasad, террористические группы нарушают перемирие на севере-западе Хамы. Они напали на огневые точки Сирийской арабской армии в предместьях городе Аль-Касабия, обстреляв их с помощью минометов и зажигательных снарядов. Сирийские военнослужащие также отразили атаки радикалов и обстреливали боевиков группировки «Джейш аль-Изза» в районе городов Аль-Латамина, Кафр-Зета и у поселка Закят, о чем сообщил новостной канал SMM Syria.

Провинция Хасака

После обмена ударами у сирийско-турецкой границы между отрядами «Демократических сил Сирии» и турецкой армии, поступило сообщение о том, что турки задержали одного из членов так называемой курдской полиции «Асайиш» в районе деревни Азизия неподалеку от города Рас аль-Айн. По словам активистов, ополченцы SDF также оцепили район Гувейран города Хасака и начали рейд. Курды обыскала дома и арестовала многих молодых людей и мужчин в районе. Активисты ожидают после серии подрывов в столице провинции, что «антитеррористические» рейды затронут каждый район провинции, но их главная цель, наряду с конфискацией даже кухонных ножей у местных жителей и личного оружия, заключается в принудительной вербовке в курдские Отряды народной самообороны, как сообщает Twitter-канал Сирийской комиссии по делам задержанных и пропавших без вести лиц (@sncompad).

1 Организация запрещена на территории РФ.