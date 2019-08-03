Минюст США подсчитал, во сколько обошлось провалившееся дело о «вмешательстве» России

Москва, 3 августа. Провалившееся скандальное дело о «вмешательстве России» в американские выборы обошлось американским налогоплательщикам в 31,6 млн долларов. Такие в субботу приводит министерство юстиции США.

Основную статью расходов офиса бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимался данным расследованием, составили зарплаты и пособия сотрудников его аппарата. На эти цели было потрачено 9,7 млн долларов. Еще 3,1 млн пошли на аренду помещений и связь, 1,6 млн — на оплату командировок, 902 тыс. долларов — на передачу информации.

Напомним, что расследование о «вмешательстве России» в американские президентские выборы 2016 года продолжалось около двух лет. Политические противники президента США Дональда Трампа утверждали, что он якобы вступил в сговор с Россией и порталом WikiLeaks, который опубликовал украденные хакерами письма представителей Демократической партии. Эти письма негативно сказались на рейтинге главного оппонента Трампа на выборах — Хиллари Клинтон.

В конце мая 2019 года Роберт Мюллер был вынужден признать, что он не нашел никаких признаков «сговора» Трампа с Россией, в связи с чем спецпрокуророр покинул свой пост и ушел из Минюста. В отставку также подал заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

Президент США Дональд Трамп объявил, что «охота на ведьм» теперь закончена, и теперь Вашингтон сможет наладить испорченные отношения с Москвой. Президент РФ Владимир Путин, комментируя данную ситуацию, отмечал, что дело о «вмешательстве» стало результатом внутриполитической борьбы в США. Противники Трампа не смогли смириться с поражением и придумали внешнего врага, свалив на него ответственность за свою неудачу.