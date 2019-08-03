Политолог заявила, что оппозиция готова пожертвовать митингующими ради «красивой картинки»

Москва, 3 августа. Политтехнолог и политолог Алена Август заявила, что организаторы несанкционированных акций в Москве бросают митингующих на «несуществующие баррикады» ради красивой картинки.

Август обратила внимание, что мэрия столицы изначально согласовала акцию так называемой оппозиции. Однако организаторы митинга тут же отозвали заявку. Политолог отметила, что мероприятие было утверждено на проспекте Сахарова, однако это место невыгодно для оппозиции.

По словам эксперта, проспект Сахарова сводит на нет ее надежды снять кадры столкновения участников акции с полицией. Это довольно просторная площадка, которая полностью исключает давку и неразбериху. Однако оппозиции нужна картинка «бойни», которой совершенно не соответствует мирный митинг.

«Планируются массовые беспорядки, — приводит ее слова «ПолитРоссия». — Этим-то и отличается мероприятие, должным образом организованное с законно полученным согласованием и уведомлением, от мероприятия, которое нужно только для того, чтобы организовать очередной хайп, очередных людей повести на несуществующие баррикады и на этом поднять свою репутацию борцов с режимом, борцунов».

Она пояснила, что на незаконной акции 3 августа организаторы планируют получить провокационные снимки с разгоном митингующих для публикации в западных изданиях.

«А кто падет жертвой этих провокаций, зачинщиков беспредела не интересует», — убеждена политолог.

В Москве 3 августа проходит несанкционированный митинг, который организовали недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты — сторонники блогера Алексея Навального. Любовь Соболь задержали на выходе из штаба на Рождественском бульваре за третье административное нарушение общественного порядка.

Оппозиционеры призвали москвичей к беспорядкам из-за якобы нарушения их прав. При этом они не уточнили, что отказ в регистрации был законно обоснован: число подделанных документов в их подписных листах превышало допустимые 10%.

Полиция несколько раз выступила с напоминанием о том, что за участие в несогласованных публичных мероприятиях предусмотрена ответственность.