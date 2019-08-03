Полиция предупредила об опасности несанкционированных митингов. События дня. ФАН-ТВ

Полиция обеспечит порядок на акции в Москве
Сегодня в Москве состоится незаконная акция, организованная так называемыми оппозиционерами. Они протестуют против недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, хотя любой, кто правильно подготовил документы, был зарегистрирован. Тем не менее, провокаторы, вместо того, чтобы привлекать квалифицированных юристов и правильно все оформить, предпочли вывести людей на улицы.
«Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна. Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней. Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность», — заявили в МВД РФ.
Очевидно, что самых «активных» провокаторов полиция будет задерживать. Ведь участники незаконного митинга намеренно портят гражданам выходной, а также угрожают их безопасности.
10 тысяч человек тушат пожары в Сибири
Около 10 тысяч человек и трех тысяч единиц техники привлечены для тушения природных пожаров в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе МЧС России. В минувшие сутки на тушение лесных пожаров в Иркутской области было задействовано пять воздушных судов, четыре из них — от МЧС России. На заседании правительственной комиссии обсудили ситуацию с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.
«Я бы хотел сказать, что после любой ЧС мы должны делать выводы некие. Как воинские уставы написаны кровью, после каждого ЧС мы должны, если необходимо вносить и изменения в законодательство и изменения в наши планы применения реагирования. Но об этом поговорим уже после того, как завершится работа в данных регионах», — отметил глава МЧС России Евгений Зиничев.
Добавим, в Иркутскую область направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Новосибирской области для ликвидации лесных пожаров. С 3 по 5 августа ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Детали новых антироссийских санкций
Второй пакет санкций из-за дела Скрипалей включает ограничения в отношении российского госдолга и требование к международным организациям не предоставлять Москве кредиты, об этом заявил Госдепартамент США. Как и в случае с первым пакетом санкций, новые ограничения вступят в силу через 15 дней после того, как о них уведомят Конгресс, то есть 19 августа. Как отметила представитель российского МИД Мария Захарова, новые санкции в основном дублируют меры, введенные в предыдущие годы, но не давшие результата. По ее мнению, тем самым Вашингтон выставляет напоказ свое бессилие.
Пособия для детей до трех лет вырастут
Владимир Путин подписал закон, увеличивающий число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка. Об этом сообщается на сайте правовой информации. Согласно документу, каждый месяц выплаты смогут получать те семьи, чей доход не превышает двойного прожиточного минимума. До сих пор право на них имели только те, у кого доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Деньги можно получать, пока ребенку не исполнится три года, до подписания закона речь шла о сроке в полтора года. Добавим, изменения начнут действовать с 1 января 2020 года.