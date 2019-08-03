Полиция предупредила об опасности несанкционированных митингов. События дня. ФАН-ТВ

Полиция обеспечит порядок на акции в Москве Сегодня в Москве состоится незаконная акция, организованная так называемыми оппозиционерами. Они протестуют против недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, хотя любой, кто правильно подготовил документы, был зарегистрирован. Тем не менее, провокаторы, вместо того, чтобы привлекать квалифицированных юристов и правильно все оформить, предпочли вывести людей на улицы. «Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна. Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней. Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность», — заявили в МВД РФ. Очевидно, что самых «активных» провокаторов полиция будет задерживать. Ведь участники незаконного митинга намеренно портят гражданам выходной, а также угрожают их безопасности.

10 тысяч человек тушат пожары в Сибири Около 10 тысяч человек и трех тысяч единиц техники привлечены для тушения природных пожаров в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе МЧС России. В минувшие сутки на тушение лесных пожаров в Иркутской области было задействовано пять воздушных судов, четыре из них — от МЧС России. На заседании правительственной комиссии обсудили ситуацию с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. «Я бы хотел сказать, что после любой ЧС мы должны делать выводы некие. Как воинские уставы написаны кровью, после каждого ЧС мы должны, если необходимо вносить и изменения в законодательство и изменения в наши планы применения реагирования. Но об этом поговорим уже после того, как завершится работа в данных регионах», — отметил глава МЧС России Евгений Зиничев. Добавим, в Иркутскую область направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Новосибирской области для ликвидации лесных пожаров. С 3 по 5 августа ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Детали новых антироссийских санкций Второй пакет санкций из-за дела Скрипалей включает ограничения в отношении российского госдолга и требование к международным организациям не предоставлять Москве кредиты, об этом заявил Госдепартамент США. Как и в случае с первым пакетом санкций, новые ограничения вступят в силу через 15 дней после того, как о них уведомят Конгресс, то есть 19 августа. Как отметила представитель российского МИД Мария Захарова, новые санкции в основном дублируют меры, введенные в предыдущие годы, но не давшие результата. По ее мнению, тем самым Вашингтон выставляет напоказ свое бессилие.