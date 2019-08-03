Соболь задержана в Москве за организацию незаконных митингов

Москва, 3 августа. Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь задержана в Москве за организацию несанкционированных митингов, сообщил ее адвокат Иван Сустин.

«Только что ее задержали на выходе из штаба на Рождественском бульваре», — приводит его слова ТАСС.

Соболь является одной из организаторов незаконных митингов в Москве. Прокуратура столицы ранее вынесла ей предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с акцией 3 августа. Отметим, что это было третье подобное обращение к Соболь: предыдущие два предупреждения были получены за организацию митингов 14 и 27 июля. Третье административное нарушение закона со стороны Соболь дает право правоохранительным органам возбудить против нее уголовное дело.

Напомним, одиозная активистка призывает своих сторонников к нарушению закона, заявляя о якобы нарушении ее прав при отборе кандидатов на выборы в Мосгордуму. Соболь упускает при этом важную деталь: отказ в регистрации на выборы был законно обоснован: порог фальсификаций в представленных ее документах превышал разрешенные 10%.

После этого девушка якобы объявила голодовку и показательно на публику изображала предобморочное состояние. Однако, как свидетельствовали очевидцы, для голодающего человека она ведет себя слишком активно. «Театр» Соболь даже сравнили с выступлением в инвалидной коляске на киевском Майдане бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Эксперты отметили, что обе действовали по одному и тому же сценарию, который предоставили им западные спонсоры.

О мошенничестве Соболь на выборах стало известно уже в ходе подписной кампании. В одной из столичных квартир еще во время подписной кампании была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за Соболь. Среди «мертвых душ» оказались действительно умершие люди: сын покойной москвички обнаружил в списках свою мать.