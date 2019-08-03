Участники незаконного митинга могут стать «пушечным мясом» для оппозиции, заявил Макаренко

Москва, 3 августа. Участники очередного несанкционированного митинга, который проходит в Москве 3 августа, рискуют стать «пушечным мясом» для оппозиции. Об этом заявил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

«Они открыто призывают «брать мэрию», им нужен государственный переворот. Они считают людей за пушечное мясо, которое должно быть расходным материалом их поганой либеральной революции», — сказал он об организаторах несанкционированной акции.

Макаренко подчеркнул, что так называемых оппозиционеров не интересуют москвичи. По его мнению, организаторы незаконного митинга стремятся только устроить массовые беспорядки.

«С самого начала я вижу в поведении этих скандалистов то, что им не нужны выборы и регистрации, им нужны максимально сильные беспорядки», — отметил блогер.

Он напомнил, что так называемые оппозиционеры, которые якобы борются за регистрацию их представителей в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, не желают использовать законные методы, например, писать жалобы или обращаться в суд.

«А они не сделали ни одного такого шага. Эти люди — не профессиональные политики, они просто балаболы, которые не смогут отвечать за жизнь города и москвичей», — подчеркнул Макаренко.

Также общественный деятель напомнил, что московские власти предлагали так называемым оппозиционерам провести свою акцию на законных основаниях на проспекте Сахарова. Однако провокаторов, которым, по мнению Макаренко, нужны скандал, побоище или «новый Майдан», не устроил этот вариант. Блогер отметил, что на проспекте Сахарова было бы легче обеспечить безопасность участников митинга. Так называемые оппозиционеры имели возможность собраться там и спокойно высказать свое мнение, однако им такое развитие событий не подходит.

«Им нужно показать это на весь мир, им нужно устроить мордобой. Ели это будет на Лубянке — там просто невозможно будет обеспечить ту безопасность, какую можно обеспечить на Сахарова. При этом организаторы митинга бегут из страны, понимая, что это — преступная акция, и что их за это арестуют», — сказал Макаренко в комментарии Nation News.

Напомним, предыдущая несанкционированная акция так называемой оппозиции прошла в Москве 27 июля. Отметим, что во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полицейских, а также избили сотрудника правоохранительных органов и закидали ОМОН бутылками.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов подчеркнул, что правоохранители обеспечат гражданам необходимую защиту во время нового незаконного митинга. Он заявил, что силовики будут следить за порядком и не позволят провокаторам портить настроение горожанам 3 августа.

Напомним, что во время несанкционированной акции, прошедшей 27 июля, правоохранители задержали более 1300 человек. После незаконного митинга Следственный комитет возбудил уголовные дела, нескольких фигурантов которых суд уже отправил в СИЗО. Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, какая ответственность ждет участников массовых беспорядков, которые устроят провокации на несанкционированной акции 3 августа.