Шурыгина на Бали разбила мужу нос

Москва, 3 августа. Скандально известная Диана Шурыгина заявила, что едва не сломала нос своему мужу Андрею на Бали. Инцидент произошел во время рафтинга.

«В первые полчаса мы преодолевали порог, и я ухватилась одной рукой за лодку, а в другой у меня было весло, и я со всего размаху угодила любимому прямо в переносицу и очень сильно разбила ему нос. Было много крови и нечем, да и некогда было ее останавливать», — пишет Шурыгина в Instagram.

Девушка отметила, что по счастливому стечению обстоятельств, обошлось без перелома. В целом, даже за вычетом этого неприятного эпизода, рафтинг ей не слишком понравился. Спуск по реке занял около трех часов, и за все это время отдыхающим пришлось биться о камни и ловить брызги холодной воды. При этом обошлось это сомнительное удовольствие в 200 долларов. Куда приятней оказались другие развлечения — катание на скутере, на ватрушке с крыльями и на серфе.

В мае сообщалось, что Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс на Дмитровском шоссе в Москве. Соседями уроженки Ульяновска стали Анастасия Ивлеева, Анфиса Чехова, Екатерина Шпица и Стас Пьеха.

Напомним, что 20-летняя Диана Шурыгина приобрела известность после скандала в Ульяновске в 2016 году. Девушка, которой на тот момент было 16 лет, обвинила молодого человека Сергея Семенова (ему был 21 год) в изнасиловании на вечеринке в честь дня рождения их общего знакомого. Суд приговорил Семенова к 8 годам строгого режима, однако затем смягчил наказание до 3 лет и 3 месяцев в колонии общего режима. А Шурыгина приняла участие в программе «Пусть говорят», что сделало ее известной на всю страну.