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Forbes подсчитал заработок Бузовой в Instagram

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Forbes подсчитал заработок Бузовой в Instagram

Москва, 3 августа. Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова за один рекламный пост в Instagram зарабатывает миллион рублей, подсчитали эксперты Forbes.

Издание отмечает, что Бузова является одним из самых популярных блогеров в России. Ее аудитория составляет порядка 16 млн подписчиков.

Она неоднократно рекламировала в своем Instagram косметику и средства по уходу за кожей, одежду, сладкую выпечку. Девушка прославилась благодаря участию в проекте «Дом-2» на телеканале ТНТ.

Forbes подсчитал заработок Бузовой в Instagram

Позднее ее пригласили работать ведущей реалити-шоу. В 2011 году Ольга Бузова начала музыкальную карьеру, в 2017 году вышел ее дебютный альбом «Под звуки поцелуев».

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова принимала участие в шоу «Замуж за Бузову», на котором выбирала «идеального мужчину». Поклонники певицы решили, что это очередной пиар.

Ранее Бузова пожаловалась на то, что у нее совсем нет времени на еду. Она призналась фанатам о своей скудной диете.

С утра селебрити ничего есть не может, а днем не находит ни минуты даже на легкий перекус. Получается, что она либо поздно ужинает, либо совсем отказывается от пищи.

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