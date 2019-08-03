Западные технологии привели Ливию к гражданской войне. ФАН-ТВ

Ситуацию в когда-то процветающей Ливии обсудили в «Африканском дискуссионном клубе». Население Ливии еще помнит времена, когда страна была одной из самых развивающейся в Африке, сегодняшнюю ситуацию там можно назвать гражданской войной. Местным жителям навязывают политических лидеров и идеологию, но никто не спрашивал, чего хотят сами жители Ливии.

«Сегодняшняя тема Ливии настолько глубокая, потому что мы видим, во что превратили самую успешную, процветающую страну в Африке западные технологи, западные технологии по насильственной демократизации. И казалось бы, где мы и где Ливия, но сегодня это главная перевалочная база по нашествию мигрантов в Европу, вместе с ними в Европу вбиваются боевики, террористы, идут поставки оружия и эта проблема становится проблемой всего мира», — говорит Александр Малькевич, директор Фонда защиты национальных ценностей.

В ходе заседания клуба была представлена уникальная информация о положении дел в Ливии, собранная экспертами Фонда защиты национальных ценностей, которая отражена в результатах крупномасштабных социологических исследований, проведенных сотрудниками фонда весной-летом 2019 года на территории бывшей Джамахирии. Результаты исследований, которые проводились сотрудниками Фонда в Ливии, явно не устроили политическую верхушку государства, поэтому еще во время работы части социологов, два члена исследовательской группы были задержаны и заключены в ливийской тюрьме.

«Это анализ общественно-политической ситуации в Ливии. Если говорить это в связи с похищением, задержанием моих коллег в Ливии, то основная проблема, почему это исследование стало проблемой для нынешнего руководства правительства национального согласия, — это то, что оно идет в прямой разрез, противоречит тому, что их руководители говорят о реальном уровне их поддержки и поддержки их политики самими ливийцами, самими жителями Триполи», — продолжил Александр Прокофьев, социолог, член мониторинговой группы в Ливии.

Приглашенные эксперты обсудили текущую политическую ситуацию в Ливии, перспективы урегулирования вооруженного конфликта, вопрос об угрозе распространения в стране радикального исламизма и тему вмешательства во внутренние дела этой страны зарубежных государств и организаций.

«Сейчас в том числе немаловажно понять, кто встанет у руля в Ливии после того, как эта истерзанная войной страна обретет относительное согласие и относительное спокойствие, и те исследования социологические как раз во многом и проясняют картину сегодняшней Ливии», — говорит Александр Малькевич.

Также предметом обсуждения стал вопрос о перспективах проведения президентских и парламентских выборов.