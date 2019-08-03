Италия предложила России два самолета для тушения пожаров в Сибири

Рим, 3 августа. Италия готова предоставить России два пожарных самолета Canadair для тушения горящих лесов в Сибири. Об этом в субботу заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Вследствие трагичной чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил РФ сотрудничество со стороны нашей службы Гражданской обороны, предоставив два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется», — пишет он в Twitter.

A seguito della drammatica emergenza incendi tuttora in corso in Siberia, ho offerto alla Federazione Russa la collaborazione della nostra Protezione civile attraverso due velivoli Canadair, con la speranza che la situazione torni presto alla normalità — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 2 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По меньшей мере 804 населенных пункта в указанных регионах оказались в зоне задымления, а общая площадь лесных пожаров превысила 3 млн гектаров.

Министерство обороны России 1 августа создало авиагруппировку из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76, которые помогут МЧС в тушении пожаров. Помощь военных уже принесла плоды. За прошлые сутки авиация потушила огонь на площади свыше 90 тыс. гектаров. Самолеты Ил-76 совершили 26 вылетов и сбросили около тысячи тонн воды. Вертолеты армейской авиации Восточного и Центрального военных округов в районы лесных пожаров сбросили 550 тонн воды.