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Италия предложила России два самолета для тушения пожаров в Сибири

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Италия предложила России два самолета для тушения пожаров в Сибири

Рим, 3 августа. Италия готова предоставить России два пожарных самолета Canadair для тушения горящих лесов в Сибири. Об этом в субботу заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Вследствие трагичной чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил РФ сотрудничество со стороны нашей службы Гражданской обороны, предоставив два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется», — пишет он в Twitter.

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По меньшей мере 804 населенных пункта в указанных регионах оказались в зоне задымления, а общая площадь лесных пожаров превысила 3 млн гектаров.

Министерство обороны России 1 августа создало авиагруппировку из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76, которые помогут МЧС в тушении пожаров. Помощь военных уже принесла плоды. За прошлые сутки авиация потушила огонь на площади свыше 90 тыс. гектаров. Самолеты Ил-76 совершили 26 вылетов и сбросили около тысячи тонн воды. Вертолеты армейской авиации Восточного и Центрального военных округов в районы лесных пожаров сбросили 550 тонн воды.

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