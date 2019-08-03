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Рустам Солнцев рассказал, почему Богомолов быстро надоест Собчак

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Рустам Солнцев рассказал, почему Богомолов быстро надоест Собчак

Москва, 3 августа. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев предрек расставание режиссера Константина Богомолова и журналистки Ксении Собчак. По словам Солнцева, звездная пара держится вместе исключительно из-за холодного расчета.

Бывший участник «Дома-2», который познакомился с Собчак, когда она была ведущей «телестройки», считает что Богомолову его пассия принесла известность в «богемной тусовке». По мнению Солнцева, отчасти благодаря этому 44-летний режиссер стал художественным руководителем театра на Малой Бронной.

«И он подсел на «хайп», это же своего рода наркотик: если ощутил кайф, хочется все больше. Сомневаюсь в чувствах этого человека к Собчак. Скорее, она для него — выгодная партия», — заявил бывший участник «Дома-2» в комментарии порталу Teleptogramma.pro.

Однако Солнцев уверен, что расстаться пара может и по инициативе Собчак, которая предпочитает более волевых мужчин. К тому же, по мнению бывшего участника «Дома-2», Собчак не способна на глубокое чувство.

«Я не очень верю в эту любовь… Он ей быстро надоест, потому что любить других Собчак не умеет», — приводит слова Солнцева «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак и Константин Богомолов планируют сыграть свадьбу в сентябре. По неподтвержденным данным, церемония может состояться 13-го числа. За день до появления информации о предстоящей свадьбе звездной пары режиссер признался в любви к Собчак, разместив трогательный пост на своей странице в Instagram.

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Источник: Teleprogramma.pro
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