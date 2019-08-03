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Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

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Джо Байден

Президентская гонка в США находится в самом разгаре: все политики, желающие побороться за кресло в Белом доме, уже заявили о своих намерениях и ведут активную избирательную кампанию. 

Внутрипартийные дебаты — обязательная часть предвыборной гонки. На них кандидаты от одной партии имеют возможность в телеэфире рассказать о своей политической программе, ответить на вопросы и задать свой вопрос другим кандидатам. 

К этим теледебатам обычно приковано большое внимание американских телезрителей, и поэтому политики уделяют подготовке к своему выступлению много сил и времени. Никакие неожиданности просто недопустимы — неосторожная шутка или случайная фраза могут поставить крест на дальнейшей политической карьере.

Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

В минувшую среду в Детройте состоялись очередные дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии. В них приняла участие основная десятка претендентов от «партии осла»: Майкл Беннет, Кирстен Джиллибранд, Джулиан Кастро, Кори Букер, Камала Харрис, Эндрю Янг, Тулси Габбард, Джей Инсли, Билл де Блазио и Джо Байден.

По соцопросам, явный лидер среди демократов — это именно Байден, занимавший при экс-президенте США Бараке Обаме в течение 8 лет пост вице-президента США. К нынешним дебатам Байден рассчитывал подойти во всеоружии, ведь он единственный из кандидатов, кто может похвастать реальным опытом работы в президентской администрации, причем на высокой позиции. Сам действующий президент США Дональд Трамп из демократов выделяет только двух реальных соперников — Джо Байдена и Берни Сандерса.

Казалось бы, что может пойти не так на пусть и важных, но вполне обычных дебатах, которых у Байдена за его долгую политическую карьеру были если не сотни, то многие десятки? Ведь он, например, дважды выдвигал свою кандидатуру на кабинет в Белом доме — правда, не слишком удачно. Первый раз он намеревался занять высший административный пост в далеком 1988 году, однако спустя три месяца снял свою кандидатуру. Вторая попытка случилась в 2008 году, и снова Байден спустя некоторое время отказался от борьбы за президентское кресло.

Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

Словом, перед нынешними дебатами среди демократов именно Байден считался фаворитом. Но неожиданно все пошло совершенно не по сценарию: этот прожженный старик вдруг начал перед всеми нести откровенную чушь. 

Так, в дебатах с сенатором от Калифорнии Камалой Харрис по поводу медицинского страхования Байден с умным видом выдал набор мало связанных фраз, совершенно не по существу вопроса, приведя оппонента в легкое замешательство. Харрис пришлось еще раз повторить основные положения своей программы, но, судя по выражению лица Байдена, он так и не понял, о чем идет речь. А на любой критический выпад в свой адрес Байден делал обиженную и плаксивую гримасу.

Политический комментатор Давид Аксельрод, бывший старший советник при администрации Обамы, констатировал: плохая новость в том, что это все, на что способен Байден. Он был неконкретен и виновато оправдывался, считает эксперт.

Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

По мнению старшего политического аналитика CNN Глории Боргер, Байден не смог ответить на самые важные для США вопросы, касающиеся иммиграции и депортации. Ее коллега Джон Кинг после дебатов подчеркнул, что если в начале президентской кампании Байден выглядел на голову выше всех, то сейчас вдруг стало заметно: он сильно сдал и ничем не выделяется из общей массы кандидатов.

Другие комментаторы также обратили внимание, что бывший вице-президент называл неверные цифры статистики, часто запинался, заторможено реагировал на задаваемые вопросы и даже обрывал собственный ответ на полуслове.

Но самый большой конфуз произошел с Байденом в конце дебатов. Как безусловному лидеру Демпартии и избирательной гонки, ему дали возможность произнести свою заключительную речь последним и тем самым эффектно закрыть дебаты.

«Если вы согласны со мной, зайдите на Joe30330 и помогите в этой борьбе», — призвал Байден аудиторию в конце выступления.

Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

Верные сторонники кандидата последовали его совету и стали искать сайт Joe30330.com, чтобы зайти туда и ознакомиться с программой, высказать слова поддержки или перечислить взнос в избирательный фонд. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что такого сайта… просто не существует в природе!

Вместо официальной страницы президентской кампании бывшего вице-президента поисковик отправляет пользователей на пародийный веб-сайт JoeBiden.info, на котором собраны видео с неловкими приставаниями Байдена к девушкам, ставшие горячей темой для обсуждений после выдвижения бывшего вице-президента на выборы. 

Впрочем, спустя считанные минуты сайт был все же зарегистрирован, но не штабом Байдена, а никому не известным американцем по имени Джош Фаер, который разместил там свою шуточную страницу с призывом голосовать за него.

Этот несуразный ляп кандидата в президенты США на выборах-2020 вызвал вал недоуменных комментариев в соцсетях. От язвительного комментария в Twitter не удержался даже советник Трампа Джон Пенс (племянник вице-президента Майка Пенса).

А скажем, британское издание The Guardian в шутку предположило, что Байден собрался выдвигаться в президенты через 28 311 лет — в 30330 году. 

Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

Позже избирательный штаб Байдена объяснил, что тот оговорился и на самом деле призывал отправить текстовое сообщение на короткий телефонный номер, но было уже поздно — бурная реакция была запущена. Как и следовало ожидать, избиратели всерьез встревожились. Тут-то и стало понятно, что поведение ведущего кандидата в президенты от демократов уже давно указывает на его явные психоэмоциональные проблемы. 

Появилась и версия о том, что у Джо Байдена начинается старческая деменция, а проще говоря — возрастное слабоумие. Именно такое объяснение странностям поведения кандидата в президенты США кажется наиболее логичным — ведь в ноябре 2020 года Байдену будет 78 лет, а к окончанию президентского срока он, если только его изберут, разменяет аж 82 года!

Эта ситуация еще раз высветила основную проблему демократов на будущих выборах — возраст первой тройки кандидатов. Основному конкуренту Байдена, Берни Сандерсу, к 2020 году исполнится 79 лет, а их основной сопернице Элизабет Уоррен будет 71 год. 

Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

Теперь уже никто не может ручаться, что во главе мощнейшего государства с колоссальными запасами ядерного оружия не окажется какой-нибудь дряхлый старик на грани маразма, забывающий слова и несущий на публичных выступлениях откровенный бред.

С чем же может быть связана такая проигрышная, на первый взгляд, стратегия Демпартии? Неужели кто-то всерьез может представить себе в Белом доме выжившего из ума маразматика, не помнящего даже собственного имени?

Ответ на этот вопрос станет очевидным, если ввести в политическое «избирательное уравнение» некоторые дополнительные параметры, без которых его решить невозможно. Этих ключевых параметра всего два — финансы и военная сила. Именно финансовая и военная элита США, составляющая значительную часть так называемого «глубинного государства» (Deep State), больше всего заинтересована в полностью контролируемой марионетке в кресле президента. 

Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

Всем понятно, что пожилой человек в немощном физическом и умственном состоянии, пусть даже наделенный всеми властными полномочиями, просто не сможет должным образом противостоять тому давлению, которое будет оказываться на него ежеминутно со всех сторон. О каких самостоятельных и взвешенных управленческих решениях тогда можно говорить? 

Конечная цель «глубинного государства» — это построение в США классического государства геронтократов, когда всеми ветвями власти будут руководить безвольные старики, плохо оценивающие окружающую реальность.

Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

В самом деле, все ключевые должности во властных структурах США уже находятся в руках глубоких пенсионеров. Спикеру Конгресса Нэнси Пелоси — 79 лет. Главе республиканцев в Сенате США Митчу Макконелу — 77 лет, да и идущему на второй президентский срок Дональду Трампу на момент выборов пойдет уже 75-й год.

Полувменяемый президент в Белом доме на восьмом или даже девятом десятке лет — вот тот идеал геронтократического режима, к которому уверенно ведет страну военно-финансовая элита США.

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