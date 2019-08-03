Джо Байден показал чудеса маразма на дебатах демократов

Президентская гонка в США находится в самом разгаре: все политики, желающие побороться за кресло в Белом доме, уже заявили о своих намерениях и ведут активную избирательную кампанию.

Внутрипартийные дебаты — обязательная часть предвыборной гонки. На них кандидаты от одной партии имеют возможность в телеэфире рассказать о своей политической программе, ответить на вопросы и задать свой вопрос другим кандидатам.

К этим теледебатам обычно приковано большое внимание американских телезрителей, и поэтому политики уделяют подготовке к своему выступлению много сил и времени. Никакие неожиданности просто недопустимы — неосторожная шутка или случайная фраза могут поставить крест на дальнейшей политической карьере.

В минувшую среду в Детройте состоялись очередные дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии. В них приняла участие основная десятка претендентов от «партии осла»: Майкл Беннет, Кирстен Джиллибранд, Джулиан Кастро, Кори Букер, Камала Харрис, Эндрю Янг, Тулси Габбард, Джей Инсли, Билл де Блазио и Джо Байден.

По соцопросам, явный лидер среди демократов — это именно Байден, занимавший при экс-президенте США Бараке Обаме в течение 8 лет пост вице-президента США. К нынешним дебатам Байден рассчитывал подойти во всеоружии, ведь он единственный из кандидатов, кто может похвастать реальным опытом работы в президентской администрации, причем на высокой позиции. Сам действующий президент США Дональд Трамп из демократов выделяет только двух реальных соперников — Джо Байдена и Берни Сандерса.

Казалось бы, что может пойти не так на пусть и важных, но вполне обычных дебатах, которых у Байдена за его долгую политическую карьеру были если не сотни, то многие десятки? Ведь он, например, дважды выдвигал свою кандидатуру на кабинет в Белом доме — правда, не слишком удачно. Первый раз он намеревался занять высший административный пост в далеком 1988 году, однако спустя три месяца снял свою кандидатуру. Вторая попытка случилась в 2008 году, и снова Байден спустя некоторое время отказался от борьбы за президентское кресло.

Словом, перед нынешними дебатами среди демократов именно Байден считался фаворитом. Но неожиданно все пошло совершенно не по сценарию: этот прожженный старик вдруг начал перед всеми нести откровенную чушь.

Так, в дебатах с сенатором от Калифорнии Камалой Харрис по поводу медицинского страхования Байден с умным видом выдал набор мало связанных фраз, совершенно не по существу вопроса, приведя оппонента в легкое замешательство. Харрис пришлось еще раз повторить основные положения своей программы, но, судя по выражению лица Байдена, он так и не понял, о чем идет речь. А на любой критический выпад в свой адрес Байден делал обиженную и плаксивую гримасу.

Политический комментатор Давид Аксельрод, бывший старший советник при администрации Обамы, констатировал: плохая новость в том, что это все, на что способен Байден. Он был неконкретен и виновато оправдывался, считает эксперт.

По мнению старшего политического аналитика CNN Глории Боргер, Байден не смог ответить на самые важные для США вопросы, касающиеся иммиграции и депортации. Ее коллега Джон Кинг после дебатов подчеркнул, что если в начале президентской кампании Байден выглядел на голову выше всех, то сейчас вдруг стало заметно: он сильно сдал и ничем не выделяется из общей массы кандидатов.

Другие комментаторы также обратили внимание, что бывший вице-президент называл неверные цифры статистики, часто запинался, заторможено реагировал на задаваемые вопросы и даже обрывал собственный ответ на полуслове.

Но самый большой конфуз произошел с Байденом в конце дебатов. Как безусловному лидеру Демпартии и избирательной гонки, ему дали возможность произнести свою заключительную речь последним и тем самым эффектно закрыть дебаты.

«Если вы согласны со мной, зайдите на Joe30330 и помогите в этой борьбе», — призвал Байден аудиторию в конце выступления.

Верные сторонники кандидата последовали его совету и стали искать сайт Joe30330.com, чтобы зайти туда и ознакомиться с программой, высказать слова поддержки или перечислить взнос в избирательный фонд. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что такого сайта… просто не существует в природе!

Вместо официальной страницы президентской кампании бывшего вице-президента поисковик отправляет пользователей на пародийный веб-сайт JoeBiden.info, на котором собраны видео с неловкими приставаниями Байдена к девушкам, ставшие горячей темой для обсуждений после выдвижения бывшего вице-президента на выборы.

Впрочем, спустя считанные минуты сайт был все же зарегистрирован, но не штабом Байдена, а никому не известным американцем по имени Джош Фаер, который разместил там свою шуточную страницу с призывом голосовать за него.

Этот несуразный ляп кандидата в президенты США на выборах-2020 вызвал вал недоуменных комментариев в соцсетях. От язвительного комментария в Twitter не удержался даже советник Трампа Джон Пенс (племянник вице-президента Майка Пенса).

А скажем, британское издание The Guardian в шутку предположило, что Байден собрался выдвигаться в президенты через 28 311 лет — в 30330 году.

Позже избирательный штаб Байдена объяснил, что тот оговорился и на самом деле призывал отправить текстовое сообщение на короткий телефонный номер, но было уже поздно — бурная реакция была запущена. Как и следовало ожидать, избиратели всерьез встревожились. Тут-то и стало понятно, что поведение ведущего кандидата в президенты от демократов уже давно указывает на его явные психоэмоциональные проблемы.

Появилась и версия о том, что у Джо Байдена начинается старческая деменция, а проще говоря — возрастное слабоумие. Именно такое объяснение странностям поведения кандидата в президенты США кажется наиболее логичным — ведь в ноябре 2020 года Байдену будет 78 лет, а к окончанию президентского срока он, если только его изберут, разменяет аж 82 года!

Эта ситуация еще раз высветила основную проблему демократов на будущих выборах — возраст первой тройки кандидатов. Основному конкуренту Байдена, Берни Сандерсу, к 2020 году исполнится 79 лет, а их основной сопернице Элизабет Уоррен будет 71 год.

Теперь уже никто не может ручаться, что во главе мощнейшего государства с колоссальными запасами ядерного оружия не окажется какой-нибудь дряхлый старик на грани маразма, забывающий слова и несущий на публичных выступлениях откровенный бред.

С чем же может быть связана такая проигрышная, на первый взгляд, стратегия Демпартии? Неужели кто-то всерьез может представить себе в Белом доме выжившего из ума маразматика, не помнящего даже собственного имени?

Ответ на этот вопрос станет очевидным, если ввести в политическое «избирательное уравнение» некоторые дополнительные параметры, без которых его решить невозможно. Этих ключевых параметра всего два — финансы и военная сила. Именно финансовая и военная элита США, составляющая значительную часть так называемого «глубинного государства» (Deep State), больше всего заинтересована в полностью контролируемой марионетке в кресле президента.

Всем понятно, что пожилой человек в немощном физическом и умственном состоянии, пусть даже наделенный всеми властными полномочиями, просто не сможет должным образом противостоять тому давлению, которое будет оказываться на него ежеминутно со всех сторон. О каких самостоятельных и взвешенных управленческих решениях тогда можно говорить?

Конечная цель «глубинного государства» — это построение в США классического государства геронтократов, когда всеми ветвями власти будут руководить безвольные старики, плохо оценивающие окружающую реальность.

В самом деле, все ключевые должности во властных структурах США уже находятся в руках глубоких пенсионеров. Спикеру Конгресса Нэнси Пелоси — 79 лет. Главе республиканцев в Сенате США Митчу Макконелу — 77 лет, да и идущему на второй президентский срок Дональду Трампу на момент выборов пойдет уже 75-й год.

Полувменяемый президент в Белом доме на восьмом или даже девятом десятке лет — вот тот идеал геронтократического режима, к которому уверенно ведет страну военно-финансовая элита США.