Париж, 3 августа. Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.

Как пишут французские СМИ, первая леди не намерена поддаваться годам. 66-летняя Брижит Макрон с юмором относится к своему возрасту, однако, вероятно, тайно переживает, что на 25 лет старше супруга Эммануэля Макрона.

Жена президента Франции решилась сделать пластику. Для этого она обратилась в элитную косметическую клинику, пациентами которой обычно становятся знаменитости.

Супругу главы государства заметили в клинике 16 июля, когда она пришла туда на консультацию с медиками. Уже на следующий день Бриджит Макрон подверглась омолаживающей процедуре. Как пишет The Daily Mail, под общим наркозом она провела порядка трех часов.

Вечером 17 июля первая леди Франции покинула госпиталь. Какую именно операцию она перенесла, источники не сообщают, однако, по некоторым данным, все прошло без осложнений, и супруга президента уже оправилась после вмешательства.

Вместе с президентом Франции она отправилась в отпуск на несколько дней. Супруги поехали в свою резиденцию в Провансе, по пути в которую делали остановки, чтобы осмотреть местные достопримечательности.

17 июня первая леди Украины Елена Зеленская впервые встретилась с Брижит Макрон. Пользователи соцсетей обратили внимание, что французская первая леди выглядела небрежно по сравнению с супругой украинского президента.