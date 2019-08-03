Полиция использует Telegram против участников незаконного митинга в Москве

Москва, 3 августа. Участники незаконного митинга, который должен состояться в субботу на Лубянке, намерены корректировать свои действия с помощью геочата Telegram. Об этом говорится в «методичке действий на оппозиционном митинге», которая ранее появилась в Сети.

Данная функция позволяет общаться людям, которые находятся недалеко друг от друга. Таким образом, организаторы митинга с помощью этого инструмента смогут руководить действиями участников акции и устраивать провокации.

Однако полиция, которая будет следить за порядком, тоже имеет доступ к Telegram. Это дает возможность правоохранительным органам отслеживать планы организаторов и следить за перемещением людей. Данная информация позволит стражам правопорядка действовать более эффективно, особенно в случае возникновения беспорядков, как это было на прошлой неделе, пишет Nation News.

Напомним, что ранее власти Москвы согласовали Либертарианской партии России митинг на проспекте Сахарова. Однако ЛПР отказалась от предложенного варианта и анонсировала незаконный митинг на Лубянке, где находится офис ФСБ.

По словам экспертов, отказ оппозиции свидетельствует о том, что ей не важен конструктивный диалог, ей нужны столкновения с полицией и задержания, которые попадут на камеру представителей западных СМИ. Тем не менее, считают политологи, полиция будет действовать в рамках закона и задерживать лишь настоящих провокаторов.