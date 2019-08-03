Шойгу объявил пятые Армейские международные игры открытыми

Москва, 3 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил открытыми пятые Армейские международные игры.

Шойгу подчеркнул, что Армейские игры стали заметным мировым событием. С каждым новым годом они набирают популярность и приобретают все больше горячих поклонников, констатировал глава военного ведомства.

«Уверен, вы сможете проявить силу духа и твердость характера, достойно выдержать все испытания и добиться успеха, — обратился он к участникам состязаний. — Объявляю пятые Армейские международные игры открытыми».

Глава Минобороны РФ отметил, что в течение двух недель в 10 государствах будут проходить поединки между лучшими военными специалистами из 39 стран. Результат Шойгу назвал свидетельством правильности принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства.

На территории России пройдет 15 конкурсов Армейских международных игр. Остальные состязания примут Белоруссия, Армения, Азербайджан, Иран, Узбекистан, Индия, Китай, Монголия и Казахстан. Самый зрелищный конкурс «Танковый биатлон» традиционно пройдет на подмосковном полигоне «Алабино».