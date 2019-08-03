Указанные Соболь точки сбора оппозиционных провокаторов в Москве перекрывает полиция

Точки сбора людей для незаконной акции на Бульварном кольце, которые намечала юрист так называемого ФБК Любовь Соболь в своем аккаунте Twitter, активно перекрываются сотрудниками полиции. Подробности о ситуации на улицах Москвы сообщил источник издания.

Юрист ФБК Любовь Соболь после завершения нелегального митинга на Тверской улице 27 июля в своем микроблоге в Twitter вновь призывала москвичей выйти на незаконную акцию в центр столицы 3 августа. Так называемый «независимый кандидат» писала, что людям необходимо собираться в парках, скверах и примыкающих улицах на Бульварном кольце, а направление «прогулки» стоит выбирать в зависимости от развития ситуации.

Учитывая формулировки, становится очевидным, что подельница Алексея Навального организовала очередной незаконный митинг. В качестве точек сбора указаны: Пречистенские ворота, Никитские ворота, Новопушкинский север, Трубная площадь, Тургеневская площадь, а также Покровские ворота.

Полиция уже предприняла меры для предотвращения массовых беспорядков на улицах Москвы и в точках сбора, обозначенных Соболь, уже сейчас сосредотачиваются серьезные силы. На Трубную площадь и Цветной бульвар прибывают колонны полиции, в которых до пяти машин с сотрудниками правопорядка.

«Нарушителей будут разгонять еще на начальном этапе сбора. Вряд ли повторится ситуация 27 июля, когда прорвавшиеся бунтари могли ходить по улицам города. Все «просочившиеся» сразу же попадут в тупик, так как примыкающие улицы и дворы уже заняты сотрудниками Росгвардии и полиции. Активно расставляют металлические ограждения», — рассказал источник.

Собеседник издания также отметил, что сама Соболь в точках сбора, которые предоставила москвичам ранее, может не появиться. Этот факт приводит к очевидному выводу: так называемая «оппозиция» в очередной раз создала точки напряжения в городе для организации столкновений, провокаций и намеренных задержаний. Учитывая опыт 27 июля, сотрудники правоохранительных органов, которых бесцеремонно и цинично закидывали асфальтом, бутылками и прочими предметами, будут действовать намного жестче.

Напомним, так называемая «оппозиция» предпринимала попытку согласовать акцию 3 августа и предлагала провести мероприятие в нескольких точках Москвы — на Новом Арбате, у здания ФСБ и на Лубянке. Исходя из соображений безопасности, мэрия столицы отказала в организации митинга на этих площадках и предложила для акции проспект Сахарова.

Однако «оппозиция» намеренно отвергла этот вариант. В итоге людей призывают массово выходить на «Бульварное кольцо». ГУ МВД Москвы ранее уже предупреждала, что организованное мероприятие незаконно, а участники понесут ответственность за беспорядки.

Хаос на улицах столицы устраивают «независимые кандидаты» в Мосгордуму, которым МГИК отказал в регистрации из-за недействительных, недостоверных подписей и наличия «мертвых душ». Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь уже понесли административную ответственность за свою противозаконную деятельность.

По информации ряда СМИ, все «независимые кандидаты» вскоре могут понести уголовную ответственность за нарушение порядка организации и проведения митингов, шествий, пикетов и других мероприятий, если и дальше продолжат нарушать закон.