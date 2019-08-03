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Россия

Путин приравнял сражавшихся с боевиками ополченцев Дагестана к ветеранам

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Путин приравнял сражавшихся с боевиками ополченцев Дагестана к ветеранам

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет статус ветерана боевых действий ополченцам Дагестана, которые в 1999 году сражались против боевиков. Подписанный документ в субботу был опубликован на портале правовой информации.

Это дает ополченцам право на ежемесячные выплаты и льготы по ЖКХ, а члены отрядов самообороны, которые в ходе боев получили ранения, могут претендовать еще и на статус инвалида боевых действий. Этот статус также предполагает выдачу ряда льгот. Кроме того, ветеранам полагается жилье (в случае, если участник боевых действий нуждается в улучшении жилищных условий) и льготы по пенсии.

Как следует из текста закона, ветеранами боевых действий признаются ополченцы республики Дагестан, которые сражались с террористами с августа по сентябрь 1999 года. Напомним, что в этот год произошло вторжение боевиков в Дагестан из Чечни. Бандитами руководили известные чеченские террористы Шамиль Басаев и Хаттаб. Им противостояли Вооруженные силы РФ, Внутренние войска, Пограничные войска, а также отряды самообороны Дагестана.

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