Норвежка оказалась в психбольнице после свидания с «мужчиной мечты» из Tinder

Лондон, 3 августа. Свидание с «мужчиной мечты» из Tinder закончилось для гражданки Норвегии на койке в психиатрической лечебнице в Британии, пишет Daily Mail.

Девушка приехала в Лондон ради аспирантуры. Здесь 28-летняя Сесиль Фьельхой познакомилась в приложении Tinder с молодым человеком — Саймоном Лаваевым, который назвал себя «Принцем алмазов».

На первом свидании молодой человек повез Сесиль на частном самолете в Болгарию. Он вскружил ей голову, а затем их отношения продолжились на расстоянии.

Через месяц бурных отношений Лаваев попросил норвежку открыть платиновую кредитную карту, чтобы оплачивать его поездки. Он потратил 224 тысячи долларов. Ловкий мошенник заявил девушке, что ему угрожает опасность, поэтому все покупки должны совершаться на ее имя.

Позднее девушка узнала правду — ее «мужчина мечты» оказался разыскиваемым Интерполом преступником по имени Шимон Хают. Лаваева задержали в Греции.

Его искали за многомиллонные аферы в Скандинавии. После такого шока норвежку отправили в психбольницу на реабилитацию.