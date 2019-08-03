Путин повысил предельный возраст службы в МВД РФ

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин повысил предельный возраст службы сотрудников министерства внутренних дел. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон о повышении предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава был разработан правительством. В кабмине отметили, что эта норма «не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат».

Согласно документу, предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров увеличивается с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, а для генералов — до 65 лет. Для других званий предельный возраст будет оставлен на уровне 50 лет.

Авторы инициативы отмечают, что изменения будут способствовать устранению излишних служебных барьеров для сотрудников, которые способны по состоянию здоровья и профессиональным качествам выполнять задачи, возложенные на представителей МВД РФ.

Глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее выразил мнение, что принятый закон повысит эффективность работы МВД РФ, а также решит проблему кадрового обеспечения органов внутренних дел.