Бывшая жительница «Эр-Рукбана» рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в лагере

Дамаск, 3 августа. Бывшая жительница «Эр-Рукбана» Амина Сахим рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев. По ее словам, в «Эр-Рукбане» царит антисанитария, а дети умирают от болезней.

Женщина рассказал, что санитарные условия в лагере с каждым днем становятся все хуже и хуже. Из-за антисанитарии в лагере получили распространение инфекционные и кожные заболевания. Например, от чесотки страдают практически все жители «Эр-Рукбана».

По словам бывшей жительницы лагеря, кожные заболевания в «Эр-Рукбане» все чаще появляются у детей в возрасте от шести месяцев до трех лет. Она сообщила, что родители здоровых детей, боясь заражения, выгоняют семьи с заболевшими детьми к выгребным ямам.

Амина Сахим провела в лагере три года. За это время от болезней умерли трое ее детей. Двоих малышей, в том числе четырехмесячную дочку, женщине удалось вывезти из «Эр-Рукбана», однако девочка страдает от тяжелой формы лейшманиоза (заболевание, вызываемое паразитами, прим. ФАН). Отец детей ушел из лагеря чуть больше года назад с боевиками, и женщина не знает, где он сейчас находится.

Как написал на своей странице пользователь Facebook Равад Заки, еще 10 лет назад Сирия не знала таких болезней, как корь, лейшманиоз, дерматит, псориаз. Однако из-за антисанитарии, царящей в «Эр-Рукбане», эти заболевания стали обыденным явлением в САР.

«Боюсь, скоро мы узнаем об эпидемии оспы и полиомиелита», — отметил Заки.

Также он рассказал, что на начало августа в «Эр-Рукбане» проживало боле 18 тысяч человек, причем большинство из них — дети. По словам Заки, беженцы в лагере ютятся в ветхих лачугах без воды и электричества. Мусор из «Эр-Рукбана» не вывозят, а просто складируют в выгребных ямах, накрывая их брезентом, и это в условиях летней жары.

Заки отметил, что матери, проживающие в лагере, ничем не могут помочь заболевшим детям, поскольку ни педиатров, ни элементарных лекарств здесь нет.

«О детских плановых прививках не идет даже речи. Хотя по всем международным законам государство, которое организовало лагерь (а лагерь «Эр-Рукбан» организовали США) обязано обеспечить проживающим в лагере элементарные бытовые условия и медицинскую помощь», — написал он в Facebook.

Также Заки сообщил, что 31 июля небольшой группе беженцев удалось покинуть «Эр-Рукбан». В местах временного размещения их накормили и отправили на медицинский осмотр. Почти у всех детей были обнаружены признаки заболевания корью и лейшманиозом.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на полную ликвидацию лагеря «Эр-Рукбан» в августе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.