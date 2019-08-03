В Госдуме отреагировали на попытку Запада вновь осудить Россию из-за Скрипалей

Госдепартамент США раскрыл детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за так называемого дела Скрипалей. Новый пакет санкций из-за включает ограничения в отношении российского государственного долга и требование к международным организациям не предоставлять Российской Федерации кредиты.

«Второй раунд санкций будет включать следующее: США будут против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких, как Всемирный банк и Международный валютный фонд», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с сожалением констатировал, что говорить о непредвзятости властей США не приходится.

«Я не думаю, что здесь нужно искать какую-то справедливость или правосудие. Мы давным-давно наблюдаем, что санкции против Российской Федерации вводятся по надуманным причинам. Создаются информационные поводы, которые потом раздуваются, при этом они не имеют под собой никаких юридических оснований или материальных доказательств. Просто есть какая-то фейковая новость, и на основании этого принимаются решения. Причем это не заключение какой-либо серьезной организации или решение суда, это просто какая-то шумиха вокруг новости», — говорит российский политик.

Парламентарий считает, что ограничительные меры повредят прежде всего самой Америке.

«Это — очередная попытка ввести серьезные экономические ограничения для России. Однако я боюсь, что это отразится прежде всего на гражданах нашей страны, а те олигархические группы, которые владеют всеми ресурсами, так и останутся абсолютно неуязвимыми», — рассуждает депутат ГД.

Он осудил намерения США давить на РФ с помощью третьих стран.

«Если Америка пытается ущемить Россию или разрушить ее, то она только объединяет народ», — подчеркнул законодатель.

По мнению собеседника ФАН, Вашингтон беспокоит влияние Москвы на энергетический рынок. Американцы бы хотели переломить ситуацию.