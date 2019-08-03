Эксперт призвал сажать инициаторов «Сканера» и подобных ему преступных проектов

Москва, 3 августа. Политический аналитик и главный редактор портала Politrussia Руслан Осташко прокомментировал предстоящий несанкционированный митинг в Москве, который ранее анонсировала Либертарианская партия России.

По его словам, в ЛПР намеренно отказались от согласованного московскими властями места проведения митинга на проспекте Сахарова, поскольку им не нужно ничего, кроме «красивой картинки». Законный митинг на Сахарова не даст нужных для западной прессы кадров задержания, а вот провокации возле офиса ФСБ на Лубянке такой материал обеспечить смогут.

Впрочем, Осташко полагает, что московская полиция, как и прежде, будет действовать строго в рамках закона и задерживать лишь откровенных провокаторов. Он призвал москвичей поддержать сотрудников правоохранительных органов, которые оберегают покой столицы и пресекают массовые беспорядки, несмотря на старания провокаторов.

«Нам нужно выразить поддержку силовым структурам и сказать им, чтобы они не велись на провокации. А вот с организаторами проектов типа «Сканер», где выкладываются данные правоохранителей, нужно решать вопрос достаточно жестко, они все должны сидеть в тюрьме», — рассказал эксперт изданию Nation News.

Напомним, что анонсированный ЛПР митинг станет уже второй незаконной акцией в Москве за последние две недели. В прошлую субботу, 27 июля, в столице состоялся несанкционированный митинг, участники которого напали на полицию. В результате были возбуждены дела по факту применения насилия в отношении представителя власти, а также организации беспорядков. 88 участников акции получили административный арест, 332 — штраф, двое — обязательные работы.