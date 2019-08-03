Стали известны регионы России с высоким числом душевнобольных пациентов

Москва, 3 августа. Минздрав России назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

На первом месте оказался Петербург, здесь зарегистрировано 4700 пациентов. На втором месте стоит Москва с показателем в 2800 пациентов.

На третьей строчке по числу пациентов с нарушениями психики Татарстан (2500), за ним следует Башкирия (2400) и Челябинская область (2100). Меньше всего пациентов с расстройствами психики в Ненецком автомном округе, на Чукотке и в Магаданской области.

Психические расстройства в прошлом году выявили у 59,1 тысячи пациентов. В этой статистике не учтены случаи применения запрещенных препаратов, вызывающих помутнение сознания.

Кроме того, Минздрав назвал российские регионы с высокой распространенностью рака. На первом месте стоит Курская область, тут на каждые 100 тысяч человек онкологические заболевания диагностированы у 3300 человек.

В Мордовии это показатель на уровне 3292 человек, в Краснодарском крае и Калужской области заболеваемость чуть ниже.