В Госдуме положительно оценили действия силовиков во время незаконных акций в Москве

Москвичи боятся незаконных массовых мероприятий в столице, считают в Госдуме. В парламенте России уверены, что ничего хорошего протестные акции не сулят.

Депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал незаконные акции в Москве беспрецедентными. При этом действия полиции парламентарий считает максимально корректными.

«Выборы в Мосгордуму привлекли к себе большой интерес, разные политические силы борются за места в столичный парламент. Но все должно быть в рамках правового поля. Законом прописана процедура выдвижения и регистрации кандидатов. Если она не соблюдена, если подделывались подписи и подкупались избиратели, то никакие уличные протесты не помогут зарегистрировать таких кандидатов», — уверен Антон Морозов.

Парламентарий напомнил, что является членом оппозиционной партии ЛДПР, и отметил, что во всех столичных округах его однопартийцам удалось зарегистрироваться на выборы в Мосгордуму, хотя были некоторые сложности.

«Но это была политическая борьба. Это нормально. И ее не выносили в публичное пространство, как это сделали организаторы нынешних беспорядков в Москве. Я повторюсь, все должно быть в рамках закона, а выводить людей на несанкционированные акции — это вне закона, а потому пресекается правоохранительными органами», — сказал Морозов.

Депутат отметил, что несмотря на несогласованность акции, московская полиция не применяла силу против мирных граждан, пришедших выразить свою гражданскую позицию, хотя имела право сразу же разогнать всех пришедших на незаконный митинг. Активные действия полиция применяла только в ответ и лишь тогда, когда действия провокаторов стали угрожать здоровью и жизни людей, когда начали распылять газовые баллончики в толпе, бросаться камнями и бутылками, наносить удары омоновцам.

Именно агрессоры и провокаторы были задержаны в первую очередь. Изъятые у них предметы свидетельствуют о том, что пострадавших во время акции могло быть очень много. При этом людей, которые были задержаны на акции вместе с провокаторами, почти сразу отпустили, что является нонсенсом для той же Европы.

Антон Морозов напомнил, что на Западе во время несанкционированных уличных акций органы правопорядка действуют гораздо жестче.

«В Москве сотрудники правопорядка действуют не так грубо, как, например, во Франции при разгоне акций «желтых жилетов». Там погибли 11 участников протеста! И в США демонстрантов жестоко разгоняют! Потому что руководителям даже самых демократичных, как нам пытаются преподнести, стран не нравятся общественные беспорядки, угрожающие жизни и здоровью горожан. Особенно когда они бессмысленны, ведь отказ в регистрации сделан на законных основаниях», — подчеркнул Антон Морозов.

Напомним, 27 июля в Москве прошел несогласованный митинг, который был организован так называемыми «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из команды одиозного блогера Алексея Навального. В ходе него провокаторы намеревались спровоцировать массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

Участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки, куски асфальта и урны для мусора, рассчитывая на жесткие ответные действия. Правоохранители проявили сдержанность и профессионализм, что позволило избежать провокаций.

После этого организаторы противозаконных акций подали заявку на проведение еще одного митинга — 3 августа — на Лубянке, которая является крупным транспортным узлом Москвы, где находятся станции метро и проходят несколько автобусных маршрутов. Учитывая, что на акции 27 июля провокаторы перекрыли Садовое кольцо, согласовать акцию на Лубянке значило бы лишить законопослушных москвичей возможности нормально передвигаться как на личном, так и на общественном транспорте.

К тому же существовала бы угроза безопасности горожан со стороны особо буйных сторонников столкновений с полицией. Организаторам предложили в качестве альтернативы проспект Сахарова, однако они отказались, ведь тогда им не удалось бы спровоцировать участников на нарушение закона, а полицию — на ответную реакцию.

Добавим, все «независимые кандидаты из команды» Навального были пойманы на фальсификации подписных листов.