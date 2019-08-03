Полиция перебросила спецтехнику в центр Москвы для разгона незаконного митинга оппозиции

Московская полиция готова к проведению оппозиционными силами несанкционированного митинга. Спецтехника, а также сотрудники правоохранительных органов постепенно стягиваются в район акции либералов.

Несогласованный со столичными властями митинг 27 июля показал высокий уровень работы сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. Провокаторы и агрессивно настроенные хулиганы были методично вычислены в толпе и задержаны, чтобы обезопасить москвичей от нападок дебоширов и получения травм.

Грамотные действия силовиков позволили избежать массовых беспорядков в столице и обеспечить безопасность граждан. Однако оппозиция, не добившись желаемого результата в виде создания хаоса и получения политических дивидендов путем давления, решила повторить попытку 3 августа.

Хитрая тактика на митинг не поможет оппозиции

Либеральные провокаторы и организаторы митинга, отказавшись от предложенного московскими властями места проведения акции на проспекте Сахарова, решили перебраться в центр города, на так называемое Бульварное кольцо. Причем активисты сменили тактику, призывая людей собираться не в одном месте, а равномерно распределяться на территории в несколько километров.

Таким образом, полиции и Росгвардии будет сложнее обеспечивать контроль, посчитали организаторы. Однако правоохранители готовы к предстоящим попыткам активистов устроить беспорядки. Еще ночью в район незаконного митинга выдвинулась спецтехника, началась установка ограждений и подготовка к акции оппозиции.

Ни один нарушитель не уйдет

Полиция готова к очередному незаконному митингу со стороны оппозиции. Сотрудники правоохранительных органов понимают, что люди, которые могут прийти на акцию, не до конца понимают возникающие общественные риски и ту опасность, которую несет разъяренная провокаторами толпа. Поэтому полиция постарается ликвидировать возникновение опасности в зачатках.

Для этого еще до акции могут производиться задержания людей, устраивающих провокации, ведущих призывы к незаконной деятельности и прочее. Наиболее активные и потенциально опасные не попадут на митинг, что позволит снизить градус накала обстановки.

В рамках обеспечения правопорядка полиция также осуществляет доставку дополнительной техники и усиленных нарядов полиции и бойцов Росгвардии.

Безопасность граждан является приоритетной задачей для полицейских, поэтому в отношении агрессивных хулиганов и провокаторов будут применяться необходимые методы задержания, в том числе жесткие. О необходимости обеспечивать порядок и сохранять покой мирных граждан ранее высказывался глава ГУ МВД генерал-лейтенант Олег Баранов.

Перед митингом 27 июля он подтвердил, что все провокации будут пресекаться на корню, а последствиями агрессивных действий станут задержания, штрафы и прочее. От ответственности не уйдет ни один нарушитель, ведь в распоряжении полиции имеются записывающие устройства с функцией распознавания лиц.