Сирия, 3 августа. В Дамаске взорван автомобиль. Турецкая армия обстреливает позиции SDF в Хасаке. В Алеппо убит сотрудник так называемой полиции ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию в поселках провинции Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в подрыве бомбы на рынке в Хасаке.

«Сирийская свободная армия» (ССА): лишилась при теракте в Алеппо одного сотрудника своей так называемой полиции и в настоящее время расследует инцидент.

Курды: провели в Хасаке ночной рейд.

ВС Турции: обстреляли укрытия SDF у сирийско-турецкой границы в Хасаке.

Провинция Дамаск

В районе столицы Дамаск в пригороде Меззех взорвался заминированный автомобиль. Взрыв причинил только материальный ущерб, как сообщает новостное агентство SANA, жертв и раненых среди мирного населения нет. Пока неизвестно, кем была установлена взрывчатка. Полиция выяснила, что автомобиль принадлежал мирному жителю. Ни одна из радикальных вооруженных группировок пока еще не взяла на себя ответственность за случившееся.

Провинция Алеппо

По данным портала SANA, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по разминированию и ликвидации оставленных боевиками боеприпасов и СВУ в поселках Аш-Какыф и Хумейма. В некоторых районах провинции до сих пор каждый дом может представлять из себя потенциальную опасность. В подвалах жители обнаруживают боеприпасы или цеха для изготовления самодельных бомб. Как правило, при отступлении из провинции в 2018 году боевики оставляли взрывчатку подготовленной к подрыву, минируя таким образом дома. По данным российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), поступает очень много заявок от глав населенных пунктов на помощь в разминировании домов и утилизации мин и неразорвавшихся снарядов.

Член так называемой полиции «Сирийской свободной армии» (ССА) Абу-Трама Аль-Менги был убит, а его жена и четверо детей получили ранения в результате взрыва его автомобиля в городе Туркмен-Барих на севере провинции. В установке бомбы подозревают курдских радикалов из группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Идлиб

С момента вступления в силу временного перемирия и установления двадцатикилометровой зоны демилитаризации в провинции снизилось количество боестолкновений между радикальными группировками и сирийской армией. Тем не менее междоусобные столкновения боевиков в провинции не прекратились. Согласно информации портала Step News Agency, в городе Тафтаназ был взорван автомобиль одного из полевых командиров «умеренной оппозиции». Детали происшествия пока уточняются.

Провинция Хасака

Ночью турецкая армия обстреляла контрольно-пропускные пункты курдской «милиции» «Асайиш» в окрестностях города Камышлы. При обстреле пострадало пять курдских бойцов. В ответ на обстрел с территорий контроля курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) прибыла бандгруппа к турецкой границе, заняв позиции неподалеку и приграничного города Нусайбин, как сообщает новостной портал Step News Agency.

SDF провели ночной рейд совместно с «Асайиш» в районе поселка Ан-Нашва, как сообщает новостной Twitter-канал Rojava Network. Только за прошедшие сутки курдами было задержано свыше 35 человек в различных поселках на востоке Хасаки, которых арестовали по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства». Однако позднее источник также сообщил о взрыве на рынке в центре Камышлы. Согласно данным «Асайиш», бомба была установлена боевиками, действующими в составе «спящих ячеек» ИГИЛ1. Никто из жителей не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.