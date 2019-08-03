Оппозиционное «Яблоко» призвало своих сторонников не участвовать в митингах в Москве

Москва, 3 августа. В оппозиционной партии «Яблоко» призвали своих сторонников воздержаться от участия в незаконных митингах в Москве, так как они могут быть смертельно опасны.

Представители «Яблока» заявили, что не будут поддерживать несанкционированный митинг, который проводят соратники блогера Алексея Навального в Москве.

«Партия «Яблоко» принципиально не принимает участие в несогласованных мероприятиях и, в частности, в пикетах 3 августа», — пояснили в партии.

Они добавили, что решение — выходить на незаконную акцию или нет — дело каждого, однако предупредили своих сторонников о последствиях необдуманного шага.

«Мы не можем гарантировать безопасность, здоровье и жизнь наших сторонников при участии в таких акциях», — сообщили в пресс-службе партии.

Партия «Яблоко» принципиально не принимает участие в несогласованных мероприятиях и, в частности, в пикетах 3 августа.



Мы не можем гарантировать безопасность, здоровье и жизнь наших сторонников при участии в таких акциях. Участие в таких акциях – личное решение каждого из нас. — Партия ЯБЛОКО (@yabloko) August 2, 2019

Глава главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов ранее напомнил москвичам и гостям города, что за участие в несогласованных публичных мероприятиях предусмотрена ответственность. Московские полицейские заверили, что будут следить за порядком в городе и не позволят провокаторам портить людям настроение.

Недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты от Навального призвали москвичей к беспорядкам на улицах столицы. Оппозиционеры заявляют о якобы нарушении их прав, но скрывают тот факт, что были не допущены по закону — порог поддельных документов в подписях за них был значительно превышен. 2 августа председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов констатировал, что у 22 не допущенных кандидатов в подписных листах были найдены почти 340 «мертвых душ».