Оппозиция сгоняет массовку из регионов на новый незаконный митинг в Москве

Москва, 3 августа. Оппозиция традиционно сгоняет массовку из регионов на несанкционированную акцию, которая пройдет в Москве 3 августа. При этом финансы на билет до столицы «гастролерам» не выделяют, и им приходится клянчить деньги в мессенджерах.

Так, вечером 2 августа в Telegram-канале «АгитРоссия» появилось сообщение, в котором говорится, что группа «активистов» из Петербурга собирается на незаконный митинг в Москве, но гражданам не хватает денег на дорогу. Так называемые оппозиционеры не постеснялись объявить сбор средств и указали банковские реквизиты, а также номер счета в биткойнах.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда так называемая оппозиция выпрашивает деньги у граждан. Подобное происходит перед каждой акцией, поскольку такой метод является хорошим источником дополнительного, а для кого-то и основного, заработка. Конечно, никакого отчета по собранным средствам никто не публикует, и отдавшие свои деньги граждане так и не узнают, добрались ли «активисты» из Петербурга в Москву или остались в родном городе, чтобы не подставляться под уголовную ответственность за участие в массовых беспорядках.

Кроме того, авторы «АгитРоссии» почему-то не учитывают, что их подписчикам могут прийти в голову неудобные вопросы, например, почему люди, неспособные оплатить билет из Петербурга до Москвы, считают, что могут «расшатать режим», и почему жителям Северной столицы и других регионов должно быть дело до выборов в Мосгордуму, если на них могут голосовать только москвичи, пишет «ПолитЭксперт».

Напомним, что 27 июля в Москве уже состоялся незаконный митинг, на котором задержали порядка 1300 провокаторов. При этом свыше 600 задержанных оказались приезжими.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов подчеркнул, что правоохранители обеспечат гражданам необходимую защиту во время нового незаконного митинга. Он заявил, что силовики не позволят провокаторам портить настроение москвичам и туристам 3 августа.

Напомним, что после акции, прошедшей в Москве 27 июля, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Некоторые их фигуранты уже отправлены судом за решетку. Уголовная ответственность ожидает и участников массовых беспорядков, пришедших на очередную несанкционированную акцию так называемой оппозиции 3 августа. При этом участников незаконного митинга будет очень легко вычислить с помощью системы видеонаблюдения.

Отметим, что организаторы незаконных митингов пытаются несанкционированными акциями шантажировать избирательные комиссии, правомерно отказавшиеся регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы граждан, предоставивших сфальсифицированные подписи.