Мутко раскритиковал власти Иркутской области за работу по ликвидации паводка

Иркутск, 3 августа. Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал работу властей Иркутской области, которые не предоставили пострадавшим от паводка новое жилье.

Ни один житель Нижнеудинска, затопленного в первую волну паводка, не переехал в новое жилье. При этом федеральные власти оперативно перечислили средства на помощь региону.

Однако власти Иркутской области не располагают точными данными о числе нуждающихся.

«Огромное количество людей в подвешенном состоянии», — резко отозвался о ситуации Мутко.

В общей сложности было обследовано 80% пострадавших домов, из них только 10% домовладельцев получили документы о признании строений пригодными или непригодными для проживания.

Ранее администрация Нижнеудинска расторгла контракт с компанией, которая должна была провести обследование тысячи домов. К оценке состояния домов привлекли обычных жителей, а не специалистов.

Сертификаты на покупку нового жилья в Иркутской области выдали только 90 семьям. Заявления на такую помощь подали порядка 900 семей.

Напомним, что из-за сильных паводков в Иркутской области объявили ЧС, 25 человек погибли. В числе пропавших без вести шесть человек.