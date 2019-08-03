СМИ узнали о разговоре Путина и Трампа о новом после США в Москве

Вашингтон, 3 августа. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля, предположительно, обсудили вопрос о новом американском после в Москве, передает CNN.

Западный телеканал сослался на двух должностных лиц в администрации США, которые прокомментировали разговор двух президентов. По их словам, Путин и Трамп обсудили уход в отставку Джона Хантсмана.

В ближайшие месяцы придется назначить нового главу дипмиссии США в Москве, однако никаких имен упомянуто не было. В Госдепартаменте эту информацию не прокомментировали.

Напомним, что вечером 31 июля лидеры двух стран провели телефонный разговор. Дональд Трамп предложил оказать помощь России в борьбе с сибирскими пожарами.

Путин поблагодарил американского президента за предложение и отметил, что российская сторона в случае необходимости может им воспользоваться. Пресс-служба Кремля не сообщала об обсуждении кандидатуры нового посла США в РФ.

Как пишет Atlantic, Джон Хантсман хочет выдвигаться на должность губернатора штата Юта. Ранее он уже занимал это кресло с 2005 по 2009 годы.

Ранее сообщалось, что Трамп может принять участие в переговорах по решению гражданского конфликта в Донбассе.