Историк Нормунд Гростиньш рассказал, как русофобия убивает латышский этнос

Недавно назначенный в Латвии бригадным генералом Илмарс Леиньш (к слову, из латышских эмигрантов) вдруг заявил, что Россию в республике ожидает шок от подготовленности латвийской армии. Но пусть и не надеется! Зачем России брать на иждивение страну, которая вгоняет в нищету оставшееся население, а треть собственных жителей уже выдавила постоянно растущими налогами и тарифами на фоне непрекращающейся русофобии.

В связи с этим корреспондент Федерального агентства новостей решил расспросить о будущем республики не абы кого, а председателя правления Института исследований будущего Латвии, историка Нормунда Гростиньша.

Армия не смогла явиться, потому что застряла в лифте

«По-любому — шоковое, действительно, — отметил собеседник ФАН, говоря о будущем Латвии. — Ведь даже вчера, 1 августа (интервью записывалось 2 августа. — Прим. ФАН), рижане (а Рига — крупнейший город Латвии) испытали очередной шок от резкого повышения цен на отопление, на горячую воду. Платить придется еще больше, и население, соответственно, будет уезжать, уменьшаться. И я думаю, что любого среднего эксперта, который не знает наизусть цифры личного состава армий Прибалтийских стран, в первую очередь ожидает шок от размера этих армий. Это как в анекдоте: армия не смогла явиться, потому что застряла в лифте… Так что шока у нас в стране [столько], что можем экспортировать, чем мы и занимаемся».

Нормунд Гростиньш подчеркнул, что за прошедшие примерно 30 лет правления все эти приезжие: эмигранты, советники, бригадные генералы и импортные президенты (намек на канадскую пенсионерку и экс-президентшу Вайру Вике-Фрейбергу, а также избранного сотней депутатов Сейма 29 мая 2019 год президентом ЛР гражданина Германии еврейско-латышского происхождения Эгилса Левитса, не говоря уже об американце-премьер-министре Кришьянисе Кариньше) четко добились одного — латышский этнос лишен будущего в демографическом плане. То есть те, кто боролись за латышскую Латвию, проиграли. И этнос на самом деле вымирает.

«Поэтому я очень сильно задумался над тем, что, наверное, Институт исследований будущего Латвии надо просто закрывать, потому что заниматься все-таки необходимо какими-то перспективными направлениями, — замечает эксперт. — А тут выбор электората на очередных выборах показывает, что все те, кто уничтожили латышский этнос на практике, все-таки еще могут манипулировать избирателями до такой степени, что их опять и опять переизбирают, например в тот же Европейский парламент».

Русские не пришли, зато американцы с НАТО тут как тут

Корреспондент ФАН поинтересовался у собеседника, действует ли все еще угроза о том, что «русские идут!» или это уже смешно слышать?

«Это однозначно смешно, но, к сожалению, действует, потому что если мы смотрим на результаты выборов, то опять те, кто 15-20 последних лет орали, что «идут русские, которые все разрушали», переизбраны. Они будут заниматься тем же самым и дальше», — уверен историк.

А русские все не идут и не идут, заметил на это корреспондент ФАН.

«У меня, кстати, спросили во время избирательной кампании в Европейский парламент, почему это я не вступил в нашу Национальную гвардию — «земессардзе», по крайней мере, раньше, когда возраст позволял, — приводит личный пример Нормунд Гростиньш. — А я сказал, что просто не было такой угрозы, чтобы я вступал. Что я там буду попусту дурачиться, если никакой военной угрозы нет. Это просто метод, как зарабатывать, откачивать деньги, которые нужны и которых реально не хватает на медицину, на образование. Эти деньги перекачиваются на разные военные заказы».

Как и в карманы чиновников, которые сидят в уютных кабинетах и которым совершенно все равно, что творится в обыденной жизни, напоминает корреспондент ФАН. Их-то зарплаты увеличиваются, и уменьшение российского транзита, ухудшение отношений с Россией по их карманам явно не бьет.

«Пока нет. Пока им удается собирать налоги, но это тоже имеет свой предел, — указывает наш собеседник. — Потому что в нашей стране работают 600 тысяч человек вообще, из них 300 тысяч работают в госсекторе (это на республику, в которой осталось менее 1,9 млн жителей! — Прим. авт.). То есть каждый работающий в частном секторе не только содержит одного чиновника, но еще и несколько пенсионеров, и детей. Эта эксплуатация работников частного сектора, бизнесменов и владельцев фирм уже достигает такого уровня, что скоро последуют перегрев и облом. И тогда они [госчиновники] почувствуют, тогда все почувствуют. Ведь в частном секторе реально зарабатывают на всех остальных 300 тысяч человек. Еще 300 тысяч жируют в госсекторе, повышая себе зарплаты за счет, конечно, частного сектора. Это модель в принципе невозможная. Она пока живет только за счет внешнего долга, европейских фондов, которые сюда поступают, и конфронтации с Россией, это тоже для них один из способов заработать».

«Русофобия — достаточно выгодный товар»

«Русофобия — достаточно выгодный товар, особенно потому, что он дает возможность делать военные закупки, а коррупция военная прикрыта государственной тайной, — заявляет Гростиньш. — Поэтому они [чиновники Минобороны] покупают иногда очень старое и странное вооружение. Например бронемашины, для пушек которых уже не производятся снаряды, то есть купили просто металлолом. Но почему так сделано и все детали [покупки] являются гостайной? Соответственно, они продолжают в том же духе».

Ну, может, бригадный генерал Леиньш подобный шок и имел в виду — удивить вооружением, снарядами, уточняет корреспондент ФАН.

«Бригадный генерал Леиньш — сын такого же приезжего депутата парламента, и они сидят как раз в том секторе, который получает очень хорошие и растущие доходы за счет наших трудяг частного сектора, — поясняет Нормунд Гростиньш. — Но, как я уже говорил, этот праздник скоро закончится, и тогда его действительно ожидает, наверное, реальный шок от [осознания] того, куда они привели свою страну».

Затем корреспондент ФАН и наш собеседник перешли к памятнику классику латышской литературы Янису Райнису на Эспланаде. И неслучайно. В 1920-е годы драматург, писатель и поэт был министром образования молодой республики и выступал за многоязычие, как и было в довоенной Латвии, где работали латышские, русские, немецкие, еврейские школы…

Но вот с 1 сентября 2019 года Латвию ожидает новый шок — шок от перевода всех школ в стране, включая даже частные школы, лишь на государственный язык обучения. Вот и в детских садах воспитательниц хотят обязать общаться с детьми только на латышском. И без того расколотое общество еще более обособится в своих границах, чего, видимо, правящие и добиваются, по принципу «разделяй и властвуй!».

«С одной стороны — это примитивная игра чисто латышских партий с латышским электоратом на низменных инстинктах, пугающая «русской агрессией», — комментирует планы правящих политолог. — В этом поле они не стесняются никакой лжи и никаких манипуляций. Приведу пример. Если человек до сих пор не смотрел не только российское телевидение, но не смотрел даже «Би-би-си», какие-то независимые западноевропейские источники, то по латвийским информационным каналам было в свое время заявлено, что Россия без малейшей на то причины напала на невинную Грузию в 2008 году. То есть о том, что Грузия начала первой, вообще на латышском языке нигде никто официально не говорил. Манипуляция такая, которая достойна книжки Джорджа Оруэлла — его «министерства правды» (в романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, изданном в 1949 году, были в прямом смысле слова предсказаны многие негативные явления нынешней жизни. — Прим. ФАН)».

«Латышский этнос как таковой будет уничтожен в течение практически 20 лет»

«Во многом фонд Джорджа Сороса решает, какой должна быть повестка, — продолжает наш собеседник. — И повестка (и новостная, и политическая) становится очень похожа на украинскую: специально готовится межнациональная конфронтация. Все это, к сожалению, пахнет почти что гражданской войной. Пока мы, конечно, надеемся, что этого не будет, но все шаги для того, чтобы спровоцировать более резкое межнациональное противостояние, латвийское правительство предпринимает уже не первый год и без малейшей на то причины».

Корреспондент ФАН попросил собеседника прояснить смысл и цель подобных действий.

«Цель у самих латышских партий — оставаться у власти, мобилизовав на конфронтации свой электорат, а цель внешних игроков — дестабилизация ситуации у границы с Россией, что дает им больше возможности для контроля над ситуацией здесь, и для того, чтобы претворять [в жизнь] разные провокации, — объясняет Нормунд Гростиньш. — Потому что если здесь русское население начнет жестко сопротивляться подавлению своих и национальных интересов и нападкам на детей, то сразу опять будет заявлено, что тут Россия [вмешивается], тут Путин, они все спровоцировали и прислали солдат и оружие.

Это такая стандартная двухходовка, которая очень легко просчитывается, но которую латышские партии в упор не видят. У них мозгов для этого не хватает, что внешний игрок может использовать дестабилизацию, которая на первом этапе дает им возможность усесться опять в Сейме и Европарламенте. Но на втором этапе это приводит уже к тому, что на нашей территории будет развязан силовой конфликт, напоминающий гражданскую войну. В результате этого та же самая латышская нация, уже вымирающая, еще больше пострадает от экономической нестабильности, от того, что много людей уедут, и так далее».

Выходит, что русофобия убивает в первую очередь тех, кто ее проводит, задал почти риторический вопрос корреспондент ФАН.